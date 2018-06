Migrante ucciso a fucilate nel vibonese | era un sindacalista

Migrante ucciso in Calabria a colpi di fucile : era un attivista del sindacato : Lo ha puntato come il bersaglio di un tiro a segno e ha fatto fuoco. È morto così Sacko Soumayla, ventinovenne maliano, ucciso ieri notte nel vibonese da un colpo di fucile che qualcuno ha sparato da ...

Migrante ucciso - Usb : lottava per lavoro : 16.32 Il Migrante maliano di 29 anni, ucciso ieri sera a fucilate in Calabria, "era sempre in prima fila nelle lotte dell' Unione sindacale di base per i diritti sindacali e sociali dei braccianti". Lo scrive in una nota l'Usb: "Soumaila è stato ucciso da fucilate sparate da sconosciuti a 60 metri di distanza. Un tiro al bersaglio contro lo 'straniero' da rispedire al paese d'origine". Il sindacato ha incontrato alcuni migranti nella tendopoli ...

Sparatoria in Calabria - Migrante ucciso e altri due feriti : Un migrante è morto e altri due extracomunitari sono stati feriti da colpi di fucile sparati sabato sera, nella località Ex Fornace, zona a cavallo fra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. La vittima è un 29enne originario del Mali, Sacko Soumali, deceduto dopo il trasporto in ospedale a Reggio Calabria. La Sparatoria è avvenuta nei pre...

Calabria - un Migrante ucciso e due feriti da colpi di fucile : L'episodio a Vibo Valentia. "Stavamo raccogliendo delle lamiere quando un uomo è sceso da un'auto e ci ha sparato contro 4 volte"

Migrante ucciso - si indaga su vendetta per furto : Un cittadino maliano, Sacko Soumali, di 29 anni, è stato ucciso e due connazionali sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta a San Calogero. Il fatto è accaduto in località Ex Fornace dove i tre ...

