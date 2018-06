Miglior TV 65 Pollici | 4K | curvo | smart TV e full HD | i migliori Samsung e Hisense

correttainformazione

(Di domenica 3 giugno 2018) Siete alla ricerca della TV perfetta? Quella che vi farà sentire la mancanza del vostro divano in ogni momento della giornata – si fa per dire –? In tal caso, è probabile che vi sentiate un po’ in difficoltà, e non a torto. Il mercato delleTV e dei maxi schermi offre davvero una quantità di alternative tra cu scegliere che a tratti è inquietante; in questo mondo di schermi piatti che sembrano differenziarsi l’un l’atro per minuzie non troppo semplici da comprendere a pieno sembra quasi impossibile barcamenarsi per chi non sia in possesso delle competenze tecniche del caso. Questo articolo vuole offrire un valido – si spera – aiuto nella scelta del televisore che in futuro accompagnerà le vostre serate casalinghe. A tale scopo verranno elencate tutta una serie di caratteristiche relative allei TV da 65che si trovano attualmente sul mercato. In particolare verranno ...