Meteo | domenica bollente ma da lunedì raffica di temporali

Le previsioni Meteo per domani - domenica 3 giugno : In più di mezza Italia sarà una bellissima giornata: ma dovete abitare nella metà giusta The post Le previsioni meteo per domani, domenica 3 giugno appeared first on Il Post.

Allerta Meteo Piemonte : codice giallo per domenica 27 gennaio : Weekend di temporali sul Piemonte. Dopo i rovesci nel pomeriggio di oggi, domenica frequenza e intensità aumenteranno ed è prevista un’Allerta gialla dalle valli cuneesi alla Valsesia, e in tutte le pianure, avverte Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Possibili grandinate e forti raffiche di vento. La “criticità ordinaria” valida fino a tutta la giornata di domenica, comporta il rischio di “locali ...

Meteo Lombardia : temperature estive - ma da domenica torna l’instabilità : La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia per ...

Meteo : in Lombardia temperature estive - ma da domenica torna instabilità : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - La Lombardia è attualmente interessata dall'espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire cicloni

Meteo : in Lombardia temperature estive - ma da domenica torna instabilità : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel ...

Meteo : in Lombardia temperature estive - ma da domenica torna instabilità : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel ...

Le previsioni Meteo per domenica 20 maggio : Dove pioverà e dove no: che è la cosa che interessa davvero, soprattuto nel fine settimana The post Le previsioni meteo per domenica 20 maggio appeared first on Il Post.

Allerta Meteo della Protezione Civile per Domenica 13 Maggio : Festa della Mamma con rischio di fenomeni estremi : Allerta Meteo Festa della Mamma – Una perturbazione atlantica in ingresso sul mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Allerta Meteo - weekend della Festa della Mamma con forte maltempo tra l’instabilità temporalesca di Sabato e la perturbazione atlantica di Domenica : 1/28 ...

Meteo weekend - domenica temporali al nord/ Da lunedì - aria più fresca e nuove piogge : Meteo weekend, domenica temporali al nord, da lunedì, aria più fresca e nuove piogge. Prosegue la fase di instabilità sulla nostra penisola, con bel tempo alternato a rovesci(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 08:48:00 GMT)

Meteo - domenica di maltempo. Italia culla di temporali anche la prossima settimana : Prima domenica di maggio caratterizzata da forti temporali su gran parte della penisola. Neppure la prossima settimana piogge e temporali lasceranno l'Italia.Continua a leggere

Allerta Meteo domenica 6 maggio 2018 : tanta pioggia - le zone coinvolte : Un mese di maggio così negativo sul fronte meteo non si vedeva da decenni. E anche domenica sarà caratterizzata da pioggia e temperature in calo su gran parte d'ItaliaUn nuovo impulso perturbato, collegato alla vasta area depressionaria che da alcuni giorni è presente sull’Italia, nel corsodelle prossime ore determinerà nuovi fenomeni temporaleschi specialmente sul Piemonte meridionale e sull’EmiliaRomagna.Sulla base delle previsioni ...

Le previsioni Meteo per domani - domenica 6 maggio : Non farà ancora bellissimo, ma di certo il tempo sarà meno monotono dei giorni scorsi The post Le previsioni meteo per domani, domenica 6 maggio appeared first on Il Post.

Meteo weekend - ciclone sull’Italia : piogge e temporali sabato e domenica : Italia ancora ostaggio del maltempo: il vortice ciclonico che si è formato sulla penisola continuerà a far sentire i suoi effetti su molte zone del Paese anche nel corso del weekend.Continua a leggere