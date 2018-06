Un aereo monoposto è precipitato in mare nell'area del molo di Schisò,davanti gli stabilimenti del lungomare di Giardini Naxos, nel Messinese. Per cause da accertare, il velivolo ha improvvisamente perso il suo assetto di volo ed il pilota ha tentato un ammaraggio a pochi metri dalla battigia. Il pilota si è salvato, soccorso e portato a riva. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente che è al vaglio dei carabinieri e della Guardia Costiera.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i medici.(Di domenica 3 giugno 2018)

