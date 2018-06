tgcom24.mediaset

: Messina: aereo monoposto precipita e tenta ammarraggio, salvo il pilota [news aggiornata alle 11:42] - rep_palermo : Messina: aereo monoposto precipita e tenta ammarraggio, salvo il pilota [news aggiornata alle 11:42] - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Messina, aereo monoposto precipita e tenta ammaraggio: pilota salvo #sicilia -

(Di domenica 3 giugno 2018) Unto in mare nell'area del molo di Schisò, davanti agli stabilimenti balneari del lungomare di Giardini Naxos, nel Messinese. Per cause da accertare, il velivolo ha ...