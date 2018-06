: Messico, uccisa la giornalista Alicia Díaz Gonzalez, la quinta dall'inizio dell'anno. Il Messico è tra i paesi più… - valigiablu : Messico, uccisa la giornalista Alicia Díaz Gonzalez, la quinta dall'inizio dell'anno. Il Messico è tra i paesi più… - TelevideoRai101 : Messico, uccisa candidata comunale - ReteParita : RT @SnoqLodi: Senza pietà contro l’informazione: la giornalista Alicia Diaz Gonzalez è stata uccisa nella sua casa a Monterrey, capitale de… -

Pamela Teran,del Partito Istituzionale Rivoluzionario (Pri) al Consigliodi Juchitan, è statamentre usciva da un ristorante con la sua guardia del corpo e un'altra persona. La donna era figlia di Juan Teran, capo del cartello della droga locale, in carcere dal 2017. Dall'inizio dell'anno sono oltre 30 i politici messicani assassinati.Il primo luglio ilandrà alle urne per le elezioni presidenziali, tra forti tensioni per la diffusa corruzione e gli alti livelli di violenza.(Di domenica 3 giugno 2018)