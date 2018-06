Mertens | ' Ancelotti non cambia una squadra Restare? Vediamo Sarri'

Mertens : "Sarri? Non ho capito la storia. Napoli forte anche senza Ancelotti" : Dries Mertens , dopo l'amichevole tra Belgio e Portogallo che si è chiusa a reti inviolate, ha parlato con Premium del Mondiale che incombe ma anche del Napoli e del suo futuro. sarri e clausola - ...

Napoli - Mertens freddo sull’arrivo di Ancelotti : “non è l’allenatore la cosa più importante. Futuro? Sto bene qui” : Direttamente dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha parlato del suo futuro con la maglia del Napoli soffermandosi anche sull’arrivo di Ancelotti L’arrivo di Ancelotti non esalta più di tanto Dries Mertens , concentrato al momento sul Mondiale da giocare con il Belgio. L’attaccante classe ’87 ha rivelato di non aver capito i motivi dell’addio di Sarri, soffermandosi poi anche sul suo contratto: “Resto a Napoli ? ...

Napoli - Hamsik e Mertens convinti da Ancelotti : "Un Onore giocare per lui" : Chiamatelo, se volete, "effetto Ancelotti". Nella giornata di oggi arrivano le dichiarazioni di due giocatori fondamentali per il Napoli che sembravano in uscita. Invece entrambi hanno fatto capire di ...