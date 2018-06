Mercato Roma | aria di rivoluzione a centrocampo

Usa - lattuga romana "killer" : 5 morti/ Contaminata da Escherichia coli : FDA rassicura - "non è più sul Mercato" : Usa, lattuga romana Contaminata da e-coli: 5 morti. E’ la più grave epidemia dal 2006, già 197 le vittime. L'insalata in questione deriverebbe dalla regione dello Yuma, in Arizona(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:15:00 GMT)

Mercato - ag. Cristante : 'In settimana la sua decisione. Non ci sono solo Juve e Roma' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Dopo Coric e Marcano, Monchi vorrebbe fare il tris con Bryan Cristante. L'agente del centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale, Giuseppe Riso , ha parlato oggi a RMC Sport del futuro del suo assistito: 'Penso che in settimana dirà all'Atalanta la scelta che ha fatto. Juve o Roma? sono più di due le squadre che lo vogliono. Credo che sia arrivato il momento di ...

Roma - le ultime di Mercato. Quasi fatta per Laxalt - vicini Cristante e Berardi : Intesa raggiunta con il Genoa per l'esterno uruguaiano, che piace anche alla Lazio. Serve la carta Defrel invece per convincere l'Atalanta per il talento di scuola Milan

CalcioMercato Roma - Radja Nainggolan può lasciare la Capitale : In 12 mesi è cambiato il mondo giallorosso di Radja Nainggolan: ecco come sta la situazione. Le ultimissime notizie

CalcioMercato Atalanta - Cristante verso la Roma : Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla fase a gironi. L’appuntamento dunque è tra 30 giorni esatti, a meno che non arrivino novità dall’Uefa, che potrebbe escludere il Milan dalle coppe e quindi permettere alla ...

CalcioMercato Atalanta - Cristante in uscita verso la Roma : i nerazzurri puntano Soriano e… Defrel : La partenza di Cristante spinge l’Atalanta alla ricerca di un sostituto, i nomi più probabili sono quelli di Soriano e Castro. Piace Defrel per l’attacco Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla ...

Zazzaroni : “Roma attivissima sul Mercato - ecco cosa penso di Napoli e Juventus” : Ivan Zazzaroni è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato del neonato governo gialloverde: “La crisi istituzionale che c’è stata l’ho vissuta male, era un alto periodo di confusione, insicurezze e incertezze. Non è che la ...

Roma - Alfio Marchini indagato per false informazioni al Mercato : Da amministratore di fatto della Methorios Capital, Alfio Marchini avrebbe ordinato di indicare 19milioni e mezzo di euro non rispondenti al vero nel bilancio consolidato chiuso nel 2014 . È uno dei ...

CalcioMercato Roma - ufficiale l'arrivo di Marcano : Dopo Coric, ecco Marcano. È atterrato mercoledì in città il secondo acquisto giallorosso per la stagione 2018-2019: difensore spagnolo classe 1987. Un innesto per la linea difensiva di Eusebio Di ...

CalcioMercato Roma - visite mediche per Marcano : Sono in corso le visite mediche per il nuovo acquisto della Roma Ivan Marcano. Il 30enne difensore spagnolo si è presentato questa mattina intorno alle 9 a Villa Stuart accompagnato da Federico Balzaretti. Presenti anche alcuni tifosi giallorossi all’entrata della clinica che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per fare dei selfie in compagna del nuovo acquisto. (AdnKronos) L'articolo Calciomercato Roma, visite mediche per ...

CalcioMercato Roma - due colpi chiusi ed altri in dirittura d’arrivo : giallorossi ancora più forti - Di Francesco adesso punta a vincere tutto [FOTO] : Calciomercato Roma – La Roma è reduce da una stagione veramente importante merito anche e soprattutto del tecnico Eusebio Di Francesco che ha dimostrato di essere una allenatore da big. Percorso straordinario in Champions League, bene anche in campionato con il terzo posto conquistato alle spalle di due super potenze come Juventus e Napoli, adesso l’intenzione è quella di alzare l’asticella. La decisione è stata quella di ...

CalcioMercato Roma - c’è l’accordo con Kluivert : adesso resta da convincere l’Ajax : Monchi è volato ieri a Montecarlo per incontrare Mino Raiola, agente di Kluivert: accordo economico trovato con il calciatore, adesso resta da convincere l’Ajax Due colpi già piazzati, il terzo in rampa di lancio. Monchi è scatenato in questa fase di mercato, il dirigente giallorosso infatti è volato ieri a Montecarlo per una serie di incontri programmati con i più influenti procuratori del panorama europeo, tra cui Mino Raiola. Argomento ...

CalcioMercato Roma - interesse per Meret : già avviati i primi contatti : Alisson inseguito da mezza Europa, Skorupski sul piede di partenza e un ruolo che diventa improvvisamente scoperto. La Roma non ha intenzione di farsi trovare impreparata sul mercato dei portieri, per ...

CalcioMercato Roma - la bomba di Cafù : “Alisson è già del Real Madrid” : Calciomercato Roma – La Roma sta lavorando intensamente sul mercato, dopo Coric e Marcano in arrivo il terzo innesto, si tratta di Kluivert. Nel frattempo Cafù accende il Calciomercato, dichiarazioni che sono destinate ad infiammare il Calciomercato giallorosso e che riguardano il portiere Alisson al Real Madrid. L’ex calciatore del Milan sembra essere certo del trasferimento, ecco il commento in un video diffuso sul web: “Alisson andrà ...