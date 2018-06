savonanews

: Mercatino, ciliegie, auto d'epoca e Corpus Domini: una domenica da non perdere nel savonese - savonanews : Mercatino, ciliegie, auto d'epoca e Corpus Domini: una domenica da non perdere nel savonese - campagnamica : RT @Borderline_24: #Bari, domani torna 'Campagna amica': in piazza del Ferrarese anche il mercatino delle ciliegie - Borderline_24 : #Bari, domani torna 'Campagna amica': in piazza del Ferrarese anche il mercatino delle ciliegie… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Non sapete cosa fare in questo weekend del 2 giugno? Ecco tutti gli eventi che animeranno la riviera savonese. Albenga: Tutto pronto per la 19esima edizione della rassegna di Poesia Dialettale Ligure, ...