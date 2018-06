Mentana e il video backstage dello ' scoop' sul Governo Conte | Casalino si è

Casalino si fa beffa di Mentana Governo e furti giornalistici Repubblica ci ruba video esclusivo : Nuovo Governo e furti giornalistici. E Repubblica ci rubò un video esclusivo, ci fece una gallery e ci mise pure gli spot pubblicitari. Non ci sono più I giornalisti e gli editori di una volta... Segui su affaritaliani.it

Corrado Formigli vs Enrico Mentana/ Video : il “ritardo” ha giovato agli ascolti - ma la polemica resta : Corrado Formigli contro Enrico Mentana: il conduttore di Piazza Pulita si scaglia contro il direttore di La7, reo di aver allungato la sua maratona per annunciare il Governo Conte.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:30:00 GMT)

Corrado Formigli umilia Enrico Mentana a Piazzapulita : il duro attacco Video : Colpo di scena questa sera in diretta [Video] su La7 durante la formazione del nuovo governo. Essendo giovedì, il prime time della rete doveva essere nelle mani di Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli che in queste ultime settimane ha registrato un vero e proprio boom di ascolti con oltre un milione e mezzo di spettatori. Eppure al posto di Formigli abbiamo visto che alle 21.15 è partito uno speciale del Tg La7 condotto da ...

Enrico Mentana ferma la diretta e saluta Lamberto Sposini / Video : "So che ci segue e ne approfitto" : Enrico Mentana ferma la diretta del tg di La7 per salutare l'amico Lamberto Sposini. "Rubo solo 10 secondi. So che ci segue e ne approfitto per salutarlo"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:30:00 GMT)

Mentana saluta Sposini in diretta durante Maratona/ Video La7 : “Ormai ci ha preso gusto - ci segue anche oggi” : Enrico Mentana interrompe la sua "Maratona" su La7 e ricorda il collega Lamberto Sposini: "Voglio salutare il mio amico Lamberto". I due giornalisti sono amici da più di 25 anni(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:50:00 GMT)

Governo - la rivelazione di Mentana : Giorgetti all’Economia Video : Giornata di consultazioni alla Camera dei Deputati, quella di oggi, 24 maggio, per il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Il premier dovra' poi salire al Quirinale, probabilmente domani, con la lista dei ministri da portare al vaglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In queste ultime ore impazza, come ormai sta accadendo da giorni, il toto ministri. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, su alcuni nomi ...

Mentana contro Becchi/ Video - scontro a Tagadà : "Professore - non dica fregnacce : stia buono!" : Mentana contro Becchi, lite tra il direttore di La7 e il filosofo in onda su Tagadà: "Professore non dica fregnacce, stia buono", ecco il Video dello scontro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:31:00 GMT)

Enrico Mentana va a Tagadà e litiga con Paolo Becchi : "Dice fregnacce - stia buono" (Video) : Giorni caldi per la politica italiana e, di conseguenza, super lavoro per Enrico Mentana. Per il direttore del TgLa7 le dirette si sprecano, con gli immancabili speciali che accompagnano e accompagneranno gli spettatori fino alla formazione del nuovo governo.Per il giornalista l’impegno non si ferma alle ‘maratone’ e alle edizioni serali del notiziario, ma si allarga anche a Tagadà dove Mentana interviene ciclicamente negli ultimi quindici ...

Paolo Celata come Pif. A Maratona Mentana va in scena l'intervista interrotta (Video) : Quando la realtà supera la fantasia. A Maratona Mentana va in scena una riedizione degli storici scherzi che Pif realizzava per Le Iene una decina di anni fa. Si trattava di interviste a personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport che venivano interrotte sul più bello perché nel frattempo si incrociavano vip ritenuti più importanti.Le vittime rimanevano di sasso. Qualcuno stava al gioco, altri si arrabbiavano, soprattutto ...

ROCCO CASALINO - Mentana BLOCCA IL COLLEGAMENTO : FUORIONDA AL TG LA7/ Video - Vittorio Sgarbi : “Lui è un incubo” : ROCCO CASALINO FUORIONDA al Tg La7: Enrico MENTANA interrompe il COLLEGAMENTO. Video, “Non è corretto”. Così il direttore del telegiornale, rientra in studio tagliando la diretta(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:20:00 GMT)