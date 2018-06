Medici di base | così dilaga una carenza che sta diventando emergenziale in tutta Italia

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 giugno 2018) “Dall’oggi al domani mi sono trovata senza medico. Il mio è andato in pensione e nessuno lo ha sostituito. Me ne hanno assegnato un altro, in un altro comune, distante cinque chilometri, dove non arriva l’autobus. Sono anziana, non ho figli, per me è un disagio”. Anna abita a Bussero, nell’hinterland milanese. Qui idisono in via di estinzione e quelli rimasti non hanno un buco libero (avendo raggiunto il numero massimo di assistiti, che è 1500). Curzio Rusnati, il sindaco, si mette le mani nei capelli. “È un disastro, un medico non rimpiazzato è un pezzo di sicurezza che se ne va. Sono bombardato da lettere e telefonate di cittadini spaventati. Altri duea fine giugno andranno in pensione, chi li sostituirà? Ho scritto all’Ats (l’Agenzia di tutela della salute che in Lombardia ha sostituito l’Asl, ndr), mi ha promesso che manderanno qualcuno, ma finché non lo vedo ...