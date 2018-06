: May chiama Conte:'Pronti a collaborare' - TelevideoRai101 : May chiama Conte:'Pronti a collaborare' - amilcareprimo : RT @FroioPietro: Dopo #Merkel #Juncker #Macron anche la #May disponibile a una collaborazione con il #GovernoDelCambiamento e chiama il Pre… - Giustizia47Vera : RT @FroioPietro: Dopo #Merkel #Juncker #Macron anche la #May disponibile a una collaborazione con il #GovernoDelCambiamento e chiama il Pre… -

Il presidente del Consiglioha ricevuto una telefonata del primo ministro del Regno Unito May che si è congratulata per la sua nomina e ha augurato ogni successo al governo italiano. Il governo May "è pronto a" a partire dalla gestione ordinata della Brexit,assicurando la tutela dei diritti della numerosa comunità italiana. Econferma:Roma e Londra sono solidi alleati, ora e in futuro a livello bilaterale e internazionale.Si vedranno venerdì in Canada a margine del G7, per parlare anche della Libia e di migranti(Di domenica 3 giugno 2018)