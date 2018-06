Matteo Salvini | La Tunisia spesso esporta galeotti La riforma di Dublino? L' Italia

Il vicepremier Matteo Salvini a Pozzallo attacca l'Unione Europea : 'Non assisteremo agli sbarchi. Servono centri per espellere'. VIDEO : ... dice, non è politica, ma di governo: *«L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del ...

George Soros - fango su Matteo Salvini : 'È a libro paga di Vladimir Putin? L'Italia lo deve sapere' : E ancora, Soros ha aggiunto che Putin 'cerca di dominare l'Europa, non vuole distruggerla ma sfruttarla perché ha la capacità produttiva, mentre l'economia russa sotto Putin può solo sfruttare le ...

Catania - fischi e urla per Matteo Salvini «Pregare e commuoversi non basta» : «Non abbiamo la bacchetta magica e al governo non ci sono Batman e Robin». Così il neo ministro degli Interni sulle tragedie di chi affronta i viaggi della speranza |

Matteo Salvini : 'La Sicilia non può essere il campo profughi d'Europa' : 'Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso'. Matteo Salvini , a Catania con il candidato sindaco del centrodestra Salvo Pogliese, difende l'isola dall'invasione degli immigrati: 'Basta ...

Migranti - Matteo Salvini : “Non terremo una linea dura ma di buon senso. Mediterraneo è un cimitero” : Ancora in tour elettorale, dopo le dichiarazioni di ieri, Matteo Salvini in Sicilia torna sul tema Migranti: “Non terremo una linea dura, ma di buon senso”. Il ministro dell’Interno a Catania, prima di una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, dice anche riferendosi ai naufragi con 19 vittime tra Tunisia e Turchia:“Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico ...

Catania - fischi e urla per Matteo Salvini : Il neo ministro degli Interni: «C’è un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parta, più rimpatri».

Luigi Di Maio marca le distanze da Matteo Salvini su amministrative e europee : "Ci presenteremo divisi". Il leader della Lega : "Il centrodestra non è demolito" : Uniti al governo, separati alle prossime elezioni. Il patto Salvini-Di Maio è pronto a registrare il primo punto di distinguo tra i due leader e le rispettive forze politiche, cioè Lega e 5 Stelle. Il leader 5 Stelle e neo vicepremier non lascia spazio a dubbi: "Con Salvini - dichiara - abbiamo fatto un contratto ma ci presenteremo divisi alle amministrative e alle europee". Dal canto suo il segretario del Carroccio sottolinea che ...

Roberto Maroni avverte Matteo Salvini : 'Immigrati? Il Viminale non deve fare proclami' : 'L 'immigrazione è un tema complicato. Rimandare a casa i migranti non è così semplice. Devono essere rimandati nei Paesi di origine, non di provenienza. Con la Tunisia è facile, non con la Libia. ...

Il cardinale Gualtiero Bassetti avverte Matteo Salvini : 'Gli immigrati non sono un problema di polizia' : 'Leale collaborazione' con il governo giallo-verde ma a due condizioni: che l'Italia non esca dall' Unione europea e che la questione dell 'immigrazione non diventi 'una mera questione di polizia'. In ...

Matteo Salvini - l'ultimo appello a Silvio Berlusconi : 'Il centrodestra c'era - c'è e ci sarà' : Dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi di non voler votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte, è Matteo Salvini a tentare un ultimo tentativo di tenere ancora vivo il legame tra la Lega e Forza ...

Matteo Salvini : “Nuovi accordi per i rimpatri”/ Piano per emergenza immigrazione : tecnici del Viminale frenano : Matteo Salvini: “Nuovi accordi per i rimpatri”. Piano per emergenza immigrazione: i tecnici del Viminale frenano. Perplessità sulle misure volute dal nuovo ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Matteo Salvini domenica a Modica : Il leader della Lega e neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, domenica 3 giugno sarà a Modica per sostenere il candidato a sindaco Gabriele Amore.

Matteo Salvini - alla parata del 2 giugno passa la bandiera dell'Unione europea e lui... : Ha detto di essere emozionato perchè non si aspettava di 'diventare ministro'. E forse anche di partecipare alla parata per i festeggiamenti della Festa della Repubblica. Tuttavia, nemmeno l'emozione ...