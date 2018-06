Matteo Salvini | ' La Sicilia non può essere il campo profughi d' Europa'

Migranti - Matteo Salvini : “Non terremo una linea dura ma di buon senso. Mediterraneo è un cimitero” : Ancora in tour elettorale, dopo le dichiarazioni di ieri, Matteo Salvini in Sicilia torna sul tema Migranti: “Non terremo una linea dura, ma di buon senso”. Il ministro dell’Interno a Catania, prima di una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, dice anche riferendosi ai naufragi con 19 vittime tra Tunisia e Turchia:“Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico ...

Catania - fischi e urla per Matteo Salvini : Il neo ministro degli Interni: «C’è un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parta, più rimpatri».

Luigi Di Maio marca le distanze da Matteo Salvini su amministrative e europee : "Ci presenteremo divisi". Il leader della Lega : "Il centrodestra non è demolito" : Uniti al governo, separati alle prossime elezioni. Il patto Salvini-Di Maio è pronto a registrare il primo punto di distinguo tra i due leader e le rispettive forze politiche, cioè Lega e 5 Stelle. Il leader 5 Stelle e neo vicepremier non lascia spazio a dubbi: "Con Salvini - dichiara - abbiamo fatto un contratto ma ci presenteremo divisi alle amministrative e alle europee". Dal canto suo il segretario del Carroccio sottolinea che ...

Roberto Maroni avverte Matteo Salvini : 'Immigrati? Il Viminale non deve fare proclami' : 'L 'immigrazione è un tema complicato. Rimandare a casa i migranti non è così semplice. Devono essere rimandati nei Paesi di origine, non di provenienza. Con la Tunisia è facile, non con la Libia. ...

Il cardinale Gualtiero Bassetti avverte Matteo Salvini : 'Gli immigrati non sono un problema di polizia' : 'Leale collaborazione' con il governo giallo-verde ma a due condizioni: che l'Italia non esca dall' Unione europea e che la questione dell 'immigrazione non diventi 'una mera questione di polizia'. In ...

Matteo Salvini - l'ultimo appello a Silvio Berlusconi : 'Il centrodestra c'era - c'è e ci sarà' : Dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi di non voler votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte, è Matteo Salvini a tentare un ultimo tentativo di tenere ancora vivo il legame tra la Lega e Forza ...

Matteo Salvini : “Nuovi accordi per i rimpatri”/ Piano per emergenza immigrazione : tecnici del Viminale frenano : Matteo Salvini: “Nuovi accordi per i rimpatri”. Piano per emergenza immigrazione: i tecnici del Viminale frenano. Perplessità sulle misure volute dal nuovo ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Matteo Salvini svela al Quirinale la sua fede per il Milan [FOTO] : 1/11 ...

Matteo Salvini domenica a Modica : Il leader della Lega e neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, domenica 3 giugno sarà a Modica per sostenere il candidato a sindaco Gabriele Amore.

Matteo Salvini - alla parata del 2 giugno passa la bandiera dell'Unione europea e lui... : Ha detto di essere emozionato perchè non si aspettava di 'diventare ministro'. E forse anche di partecipare alla parata per i festeggiamenti della Festa della Repubblica. Tuttavia, nemmeno l'emozione ...

Elisa Isoardi : età - altezza e peso. Chi è la fidanzata di Matteo Salvini e conduttrice Rai : Che sia bella, non ci sono dubbi: alta, bruna, formosa, occhi che brillano, caldi sorrisi. Ed è pure brava, televisivamente parlando. Sitiamo parlando di Elisa Isoardi, padrona di casa di ‘’Buono a sapersi’’, il programma in onda ogni mattina su rai Uno dalle 11.00 alle 11.50 che parla di alimentazione e salute, con particolare attenzione alla spesa degli italiani, e fidanzata del vicepresidente del Consiglio e ministro ...

Vladimir Putin si complimenta con il suo alleato Matteo Salvini : L’Italia si schiera con la Russia di Vladimir Putin. Lo Zar russo ha espresso in un telegramma le sue congratulazioni

Matteo Salvini : "Andrò in Sicilia a vedere dove sbarcano i migranti" : "Farò il ministro per metà in ufficio, per metà in piazza. Domenica infatti vado in Sicilia: vorrei fare Catania, Modica fino a Pozzallo dove sono sbarcati ultimamente... Ora la situazione è minimamente calma ma solo perché c'è il mare grosso". Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini, parlando al Quirinale.Salvini esclude che sul tema dell'accoglienza ai migranti il suo esecutivo entrerà ...

ELISA ISOARDI - DEDICA D'AMORE A Matteo SALVINI/ Foto - "Torno a settembre - pronta alla prove più bella!" : La conduttrice Rai, ELISA ISOARDI, ha postato su Instagram una dichiarazione D'AMORE per MATTEO SALVINI, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:25:00 GMT)