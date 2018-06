Martin davanti a Bezzecchi in Moto3

Moto3 - GP Mugello 2018 : qualifiche. Ennesima pole per Jorge Martin - davanti a Suzuki e Sasaki - indietro gli italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) centra la pole position anche nel Gran Premio d’Italia della Moto3 al Mugello, e raggiunge il record di partenze al palo della categoria a quota 13. Lo spagnolo, infatti, fa segnare un ottimo 1:56.634, distanziando i sorprendenti giapponesi Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) e Ayumu Sasaki (Honda Petronas) rispettivamente di 190 e 210 millesimi. In seconda fila prenderà il via lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : prove libere 2. Jorge Martin domina davanti a Canet - Bezzecchi 6° - Di Giannantonio 9° - brutta caduta per Antonelli : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia aveva visto davanti a tutti Jorge Martin e Aron Canet (Honda EG 0,0 VDS), la FP2 non ha minimamente cambiato la situazione. I due spagnoli, infatti, si sono piazzati in prima e seconda posizione, con il portacolori del team Honda Gresini che ha saputo scendere fino ad un eccellente 1:57.104, staccando il suo connazionale di 339 millesimi. Terza posizione per il giapponese ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Spagna 2018 : Marco Bezzecchi è il nuovo leader davanti a Jorge Martin e Aron Canet : Marco Bezzecchi è il nuovo leader della Classifica del Mondiale di Moto3. Il pilota italiano ha chiuso il GP di Spagna al secondo posto ma ha raggiunto la leadership del campionato grazie alla caduta che ha coinvolto gli spagnoli Jorge Martin e Aron Canet, insieme a Enea Bastianini e Tony Arbolino (clicca qui per il video della caduta). Bezzecchi può contare ora su 8 punti di vantaggio proprio su Martin, mentre in terza posizione c’è ...

De Martino è sano e salvo. Due killer si sono introdotti nell’albergo dove alloggia anche lui e hanno sparato davanti ai clienti terrorizzati. La produzione ha voluto mantenere riserbo sulla vicenda ma la notizia è trapelata. Angoscia tra i naufraghi : Terrore all’Isola dei Famosi. E stavolta la cosa è davvero seria. È successa una cosa gravissima che non ha nulla a che fare con il canna-gate, con le solite polemiche, con le chiacchiere da salotto televisivo. Ciò che è successo non ha niente a che vedere con Franco Terlizzi che si è picchiato – a detta di Patrizia Groppelli – con Amaurys Perez e per questo sarebbe dovuto tornare in Italia, non per problemi di salute come aveva detto Alessia ...