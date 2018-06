Maroni avverte Salvini | Rimandare irregolari a casa? Serve prudenza

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) Via le Ong dai mari italiani e più rimpatri, promette Matteonel suo primo giorno da ministro dell'Interno. Ma a frenare è ora Roberto, predecessore alla segreteria della Lega ed ex ministro dell'Interno. "L'immigrazione è un tema complicato", ricorda l'ex governatore della Lombardia in un'intervista a Repubblica, "i migranti non è così semplice. Devono essere rimandati nei Paesi di origine, non di provenienza. Con la Tunisia è facile, non con la Libia. Consiglierei, prima di dire ne rimandiamo a100mila"., inoltre, ricorda come il titolare del Viminale non possa "fare grandi annunci e fare troppo il politico". Ed è per questo che proprio lui ha sollevato la questione sull'opportunità di essere contemporaneamente ministro e segretario del partito: "Fare il ministro vuol dire stare in ufficio dalle 9 del mattino alle 21 di sera", dice, ...