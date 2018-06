Mario Balotelli | ' Io capitano della nazionale? Mi interessa poco | ma sarebbe un segnale

Mario Balotelli : "L'Italia si svegli - dica no al razzismo. Senza la Nazionale stavo male" : "È ora che l'Italia diventi più aperta e cominci a integrare le persone da fuori, come fa la Francia o l'Inghilterra. Come ho scritto è ora di svegliarsi". Lo ha detto l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli in conferenza stampa affrontando il tema del razzismo. "È un discorso complicato, io l'ho vissuto quando anche quando ero più piccolo, ora come ora non so se sia razzismo o gelosia - ha ...

Mario Balotelli - un gol contro il razzismo : «Mi chiamavano negro schifoso» : «Ero seduto ad un tavolo di un bar di Roma con la Nazionale Under 21, all’improvviso sento due ragazzi in moto che mi offendono e mi lanciano un casco di banane, come fossi una scimmia». Era una sera di giugno del 2009 ma il ricordo di Mario Balotelli è nitido, sembra una fotografia: lui, che per lunghi periodi della vita è stato costretto a metterlo il casco – ma di quelli protettivi – per difendersi dagli attacchi di qualche ...

Mario Balotelli - contro l'Arabia Saudita spunta lo striscione razzista : 'Il mio capitano è di sangue italiano' : L'accoglienza per Mario Balotelli dopo cinque anni di assenza dalla Nazionale non è stata delle migliori. Dalla tribuna di San Gallo è apparso uno striscione contro SuperMario fatto poi rimuovere ...

