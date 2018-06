Marina La Rosa sostiene Rocco Casalino | «Ai tempi del Grande Fratello già pensava a Sud e

Marina La Rosa ricorda : "Casalino voleva fare politica fin dai tempi del GF" : Rocco Casalino è uno degli uomini chiave del Movimento 5 stelle, ora più che mai sotto i riflettori. In un'intervista al Corriere della Sera, la sua ex collega della prima edizione del Grande Fratello...

Rocco Casalino - Marina La Rosa : «Fin dai tempi del Gf voleva fare politica» : Ha mai pensato di seguirlo in politica? «Non me lo sarei nemmeno mai sognato. Ho in altro tipo di intelligenza». Almeno lo ha votato? «No. Ma perché non ho votato Cinque Stelle. Ho altre idee ...