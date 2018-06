huffingtonpost

: 'I populisti hanno un’idea della società chiusa. Chiusa nella dimensione virtuale: il sacro blog. Chiusa nella dime… - pdnetwork : 'I populisti hanno un’idea della società chiusa. Chiusa nella dimensione virtuale: il sacro blog. Chiusa nella dime… - HuffPostItalia : Marco Minniti: 'I flussi non si possono cancellare, non possiamo fare l'Ungheria del Mediterraneo' - pccpla : RT @HuffPostItalia: Marco Minniti: 'I flussi non si possono cancellare, non possiamo fare l'Ungheria del Mediterraneo' -

(Di domenica 3 giugno 2018) "L'Italia ha sempre coltivato il dialogo tra Est e Ovest, ma non è mai stata un Paese dell'Est al confine con l'Ovest. Nondiventare un'al centro del Mediterraneo". Lo afferma l'ex ministro dell'Interno,, in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui chiede al nuovo titolare del Viminale, Matteo Salvini, di non distruggere l'attuale modello anti-terrorismo e anti-sbarchi.Ecco comeguarda al nuovo governo e alle politiche sull'immigrazione:"Quello attuale è "Il governo dell'ignoto, Il contratto, le dinamiche di costruzione della squadra, il profilo politico: tutto dà l'idea di un vuoto davanti a noi" dice, che evidenzia una "forzatura: Se Salvini e Di Maio decidono tutto, il premier arriva a incontro finito e serve solo per comunicare al capo dello Stato che c'è il governo, allora qui si delinea un punto ...