Mara Venier Gaffe di Fabio Fazio | Cos' hai sulla maglietta? Che tempo che

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti ultima puntata : da Mara Venier a Daniele Bossari e Filippa Lagerback : Che tempo che fa, Anticipazioni e ospiti ultima puntata di oggi domenica 3 giugno 2018: da Mara Venier a Daniele Bossari e Filippa Lagerback, ecco chi ci sarà da Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:19:00 GMT)

Mara VENIER/ Video - il marito Nicola Carraro si opera : "Tutto bene amore mio" (Che tempo che fa) : Video, MARA VENIER tira un sospiro di sollievo per l'operazione del marito e conferma la sua presenza come ospite da Fabio Fazio all'interno di Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:24:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 3 giugno : Carlo Cottarelli e Mara Venier : Che TEMPO che fa torna in onda su Raiuno per l'ultimo appuntamento della stagione: ospiti di Fabio Fazio sono Carlo Cottarelli, Mara Venier, Carl Brave e Francesca Michielin. Ultimo appuntamento della stagione per Che TEMPO che fa, il programma di Fabio Fazio che, dopo anni, ha traslocato da Raitre a Raiuno. Gli ascolti non sono sempre stati all’altezza delle aspettative, ma la stagione può considerarsi comunque vincente. Ad affiancare il ...

“Che tempo che fa” – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 3 giugno 2018 – Mara Venier - Saviano - Cottarelli tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Trentaduesimapuntata domenicale, l’ULTIMA della stagione. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 3 giugno 2018 – Mara ...

Mara Venier torna a condurre Domenica In : tempo di cambiamenti in Rai Video : La prossima stagione televisiva sara' caratterizzata da numerosi cambiamenti all'interno di alcuni dei programmi più noti della Rai. Si partira' con la trasmissione pomeridiana La Vita in Diretta, che in questi ultimi anni è stata presentata da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il conduttore romano, però, dovrebbe lasciare il programma, sostituito da Tiberio Timperi. Mara Venier, com'è noto, in passato è stata la padrona di casa per eccellenza ...

Mara Venier torna a condurre Domenica In : tempo di cambiamenti in Rai : La prossima stagione televisiva sarà caratterizzata da numerosi cambiamenti all'interno di alcuni dei programmi più noti della Rai. Si partirà con la trasmissione pomeridiana "La Vita in Diretta", che in questi ultimi anni è stata presentata da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il conduttore romano, però, dovrebbe lasciare il programma, sostituito da Tiberio Timperi. Mara Venier, com'è noto, in passato è stata la padrona di casa per eccellenza ...

"Sì - lo voglio". Le nozze da sogno di Lagerback e Bossari (e la gaffe di Mara Venier) : Il "sì" è stato finalmente pronunciato. Dopo 18 anni trascorsi insieme, l'unione tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari è stata consacrata dalle nozze. La coppia ha festeggiato il matrimonio su Ville Ponti, in provincia di Varese. Una cerimonia all'aperto, circondata dal verde, contornata da petali di rose bianche. Il tempo è stato clemente: splendeva il sole, mentre Filippa - con un abito semplice bianco e una ...

Mara Venier criticata per il look alle nozze di Bossari e Lagerback : Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sono giurati amore eterno. Al matrimonio che si è tenuto ieri hanno partecipato diversi amici della coppia. Tra questi molti vip. Alla cerimonia era presente ...

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Da Cecilia e Ignazio a Mara Venier : gli auguri degli invitati : Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback: nozze social per i due vip a tema "Alice nel paese delle meraviglie". Tanti gli amici da Cecilia e Ignazio, Luca Onestini a Mara Venier(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 05:00:00 GMT)

Mara Venier - al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si presenta così : massacrata : Scoppia la polemica contro Mara Venier dopo la diffusione di alcune foto durante la festa delle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. La Venier ha deciso di presentarsi in abito bianco, ...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sposi : Mara Venier in bianco attira le critiche sui social : Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono ufficialmente marito e moglie dopo 17 anni di amore e una figlia. Il conduttore tv aveva fatto la proposta di matrimonio alla compagna durante la sua...

Mara Venier - il marito in ospedale. «Anche questa è fatta» : cosa è successo : "Tutto bene amore mio, anche questa è fatta". Mara Venier affida al suo account Instagram un messaggio d'amore per il marito Nicola Carraro rircoverato all'ospedale San...

Mara Venier - il marito Nicola Carraro operato : "Tutto bene - anche questa è fatta" : Mara Venier tramite il suo account Instagram ha fatto sapere che il marito Nicola Carraro si è sottoposto ad un intervento chirurgico. La conduttrice, che dalla prossima stagione televisiva dovrebbe tornare al timone di Domenica In su Rai1, ha postato una foto della mano del marito 76enne che ne stringe un'altra e ha scritto:Tutto bene amore mio, anche questa è fatta. Grazie al professor Chiesa alla dottoressa Castellano e a tutti i ...

Il marito di Mara Venier torna a casa dall'ospedale : Soltanto ieri mattina, Mara Venier dava la notizia che suo marito Nicola Carraro si trovava in ospedale . La conduttrice aveva preferito non aggiungere dettagli in merito all'operazione quale si era ...