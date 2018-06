Maltempo | allerta gialla nel Nord Italia Previsioni meteo | forti temporali in arrivo

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e forte Maltempo : alto rischio di grandine e tornado : 1/18 ...

Allerta Meteo - SOS grandine per la frutta in raccolta : incubo Maltempo : Il maltempo con temporali violenti, forti venti e grandinate con la frutta pronta per la raccolta e’ “la peggiore calamita’ per i danni irreversibili che rischia di provocare nelle campagne dove dall’inizio dell’anno si contano gia’ 400 milioni di euro di danni per il clima impazzito che ha fatto perdere un frutto su quattro”. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’avviso di ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : forti temporali in arrivo - allarme Maltempo estremo al Nord : Allerta Meteo – L’ampia depressione atlantica che sta investendo anche il Mar Mediterraneo occidentale sino all’entroterra magrebino, continua ad indirizzare flussi umidi ed instabili verso le nostre regioni centro-settentrionali, accentuando condizioni di instabilità e rinnovando condizioni altamente favorevoli all’innesco di precipitazioni temporalesche anche intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Maltempo : Comune Milano attiva allerta per fiumi Lambro e Seveso : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di domani domenica 27 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazion

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : temporali in arrivo su Piemonte - Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] : Infiltrazioni di aria fredda in quota sulle nostre regioni settentrionali determineranno, nella giornata di domani, precipitazioni temporalesche anche forti, specie su Piemonte, Lombardia e sui rilievi del Veneto, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Allerta Meteo - ancora forte Maltempo sull’Italia : allarme bombe d’acqua tra oggi e domani - anche al Sud : 1/17 ...

Siena - bomba d'acqua a Rosia/ Video - allerta Maltempo e temporali : allagamenti e frane - decine di interventi : Siena, bomba d'acqua a Rosia nella serata di ieri: allagamenti e frane tra le conseguenze maggiori. Prosegue anche per la giornata odierna l'allerta maltempo.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:00:00 GMT)

Allerta Meteo - forte Maltempo fino a Mercoledì : violenti temporali da Nord a Sud - attenzione a grandine e tornado : 1/12 ...

Allerta Meteo - attenzione al Maltempo : si intensifica l’instabilità - violenti temporali per giorni in tutt’Italia – MAPPE e DETTAGLI : 1/15 ...

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo in arrivo - rischio idrogeologico localizzato e idraulico : Il centro funzionale decentrato di protezione civile della Sardegna ha emesso un bollettino di criticità valido dalle ore 14 di oggi fino alle 23.59 di domani. L’avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico (codice giallo) riguarda i bacini Gallura, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: maltempo in arrivo, rischio idrogeologico localizzato e idraulico sembra essere ...

Allerta Meteo - il Maltempo si intensifica : forti piogge - temporali e grandinate. Temperature in netto calo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/33 ...

Maltempo : allerta per temporali in arrivo : Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest: nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del centro Italia dove porterà fenomeni ...

Maltempo : allerta per temporali in arrivo : ANSA, - ROMA, 13 MAG - Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest: nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del centro Italia dove ...

Festa della Mamma - forte Maltempo in arrivo : allerta meteo della protezione civile per tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest, che nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del centro Italia dove porterà fenomeni temporaleschi, più frequenti e intensi su Lombardia, Veneto e Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...