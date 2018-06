Macché Mugiallo | chiamatelo Mu…rosso | doppietta Ducati nel Gp d’Italia | Lorenzo beffa

sportfair

(Di domenica 3 giugno 2018) Il Mugello si tinge di rosso:al Gp d’Italia,trova la sua prima vittoria in rosso, sul podio anche Dovizioso e Rossi Uno scenario da brividi: frecce tricolore in cielo e Inno di Mameli a pochi minuti dalla partenza del Gp d’Italia. Con Valentino Rossi in pole position al Mugello tutto ha avuto un sapore diverso, speciale. Il Dottore però, una volta spenti i semafori, che hanno dato il via ufficialmente alla gara italiana, è stato superato da Jorge, per poi fare i conti anche con gli altri tosti avversari. A lasciare tutti senza parole è stata la clamorosa caduta di Marc Marquez in curva 10 a 19 giri dal termine della corsa. Una notizia positiva per tutti i piloti che in classifica generale puntano ad accorciare le distanze dal campione del mondo in carica. AFP PHOTO / Juan MABROMATA Approfittando della caduta del rivale, Dovizioso ha deciso ...