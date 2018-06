Luigi Di Maio corteggia il leghista Alberto Brambilla per modificare la riforma Fornero

Luigi Di Maio marca le distanze da Matteo Salvini su amministrative e europee : "Ci presenteremo divisi". Il leader della Lega : "Il centrodestra non è demolito" : Uniti al governo, separati alle prossime elezioni. Il patto Salvini-Di Maio è pronto a registrare il primo punto di distinguo tra i due leader e le rispettive forze politiche, cioè Lega e 5 Stelle. Il leader 5 Stelle e neo vicepremier non lascia spazio a dubbi: "Con Salvini - dichiara - abbiamo fatto un contratto ma ci presenteremo divisi alle amministrative e alle europee". Dal canto suo il segretario del Carroccio sottolinea che ...

Beppe Grillo : 'Mi candido al Quirinale così picchierò Luigi Di Maio' : 'Mi candido per diventare presidente della Repubblica . così, tanto per togliermi la soddisfazione di vedere arrivare Luigi Di Maio e dargli due schiaffi '. Tra il serio e il faceto, Beppe Grillo sul ...

Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico : "Iniziamo oggi a lavorare" : Nonostante il giorno di festa e gli eventi in programma a Roma e nel resto del Paese, Luigi Di Maio si è recato oggi al Ministero dello Sviluppo Economico per iniziare a prendere confidenza con l'incarico che si è scelto, accorpando una serie di ministeri e mettendosi a capo anche del Ministero del Lavoro.Una prima giornata di lavoro insieme al suo staff ridotto per cominciare a mettere a punto "i primi provvedimenti per migliorare la vita ...

Luigi Di Maio - "abolire legge Fornero e modificare Jobs Act"/ "Reddito di cittadinanza? Ecco cosa farò" : Luigi Di Maio su Jobs Act e redditometro. Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”. Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Luigi Di Maio : 'Modifica del Jobs Act - abolizione dello spesometro - del redditometro - via al reddito di cittadinanza' - : ... all'abolizione dello spesometro, del redditometro e degli studi di settore, investendo all'interno dell'economia e delle industrie soprattutto nel settore delle auto elettriche. A proposito del ...

Luigi Di Maio al Lavoro ‘per creare lavoro’. Ma finora nessuna legge lo ha mai fatto da sola : Luigi Di Maio, capo politico del M5S, è il nuovo ministro del Lavoro e anche dello Sviluppo Economico. Nelle dichiarazioni a caldo, ha detto che è “al Lavoro per creare Lavoro”. Mi sembra un’ottima intenzione da segnalare al lettore. Credo che, per questo, dovrà interfacciarsi anche con altri ministeri, poiché, come ho scritto in altri editoriali anche su ilfattoquotidiano.it, nessuna legge sul Lavoro da sola ha mai creato anche un solo posto di ...

“Chi c’è con lui?”. E Luigi Di Maio sorprende tutti al Quirinale : Il cambiamento si vede anche e soprattutto nelle piccole cose. Se, come e quanto questo nuovo governo Conte animato da Lega e Cinque Stelle saprà convincere gli italiani è sicuramente presto per dirlo. Ma di sicuro i segnali di discontinuità rispetto al passato, a partire dalle primissime ore, non sono mancati. Ultimo in ordine cronologico proprio il comportamento dell’uomo che insieme a Matteo Salvini ha dato vita a questo nuovo ...

“Non lo sapete… Ecco la verità su mio figlio Luigi”. La mamma di Di Maio ‘scende in campo’ per lui : “Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja”, dicono dalle parti di Luigi Di Maio. E non è diverso a casa sua, insomma in quella in cui è cresciuto. A parlare in una delle sue primissime interviste, è la mamma del nuovo ministro del Lavoro e vice presidente del Consiglio, la signora Paola Esposito, la mamma del leader incontrastato del Movimento 5 Stelle. E il settimanale Oggi in edicola raccoglie le confidenze della madre del leader del ...

Luigi Di Maio - rivolta grillina contro il leader : 'Non possiamo sapere le cose da Barbara D'Urso' : Mentre Luigi Di Maio trovava la quadra sul governo e piazzava nella squadra i suoi fedelissimi - Alfonso Bonafede , Riccardo Fraccaro , Giulia Grillo e Danilo Toninelli - dentro il Movimento cinque ...

Saranno Luigi Di Maio e Matteo Salvini a guidare veramente il governo : “I leader dei due partiti della coalizione – scrive il Wall Street Journal – oltre ad essere ministri Saranno entrambi anche

Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Ci sono le condizioni per un governo politico'. La palla a Mattarella - ecco tutti i ministri : Con Giovanni Tria all'Economia , insomma, si è trovata la quadra: l'ultima parola ora spetta a Sergio Mattarella , ma il sì dovrebbe essere scontato. Il via libera è arrivato dopo un incontro fiume ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la foto-scoop di Enrico Mentana : eccoli per la prima volta insieme : Foto scattate proprio nei momenti in cui l'accordo di governo, con Giovanni Tria all'Economia , sembra chiuso. E si tratta delle prime foto in cui i due leader di M5s e Lega appaiono insieme, mai ...