LUCIO ALLOCCA | INFARTO PER OTELLO DI UN POSTO AL SOLE Come sta? È stato operato

Un posto al sole - infarto per LUCIO ALLOCCA : Otello operato d’urgenza : Otello di Un posto al sole sta male: infarto per l’attore Lucio Allocca che è stato subito operato Napoli Lucio Allocca, l’attore di Un posto al sole, è stato colpito da infarto nella notte tra sabato 2 giugno e domenica 3 giugno. L’interprete di Otello si è sentito male nella propria abitazione al Vomero intorno […] L'articolo Un posto al sole, infarto per Lucio Allocca: Otello operato d’urgenza proviene da Gossip ...

LUCIO ALLOCCA - infarto per Otello di Un posto al sole : come sta?/ Attore ricoverato presso il Cardarelli : Lucio Allocca, infarto per Otello di Un posto al sole: come sta? Attore ricoverato presso il Cardarelli. La scorsa notte il 74enne ha subito un intervento chirurgico al cuore(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:23:00 GMT)