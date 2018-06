Luciano Moggi | Zidane ha ' ascoltato' Liedholm Da noi invece si vive di speranze

Luciano Moggi - la rivelazione nel giorno d'addio di Buffon alla Juve : Del Piero? L'avevano venduto al Parma : Ho preferito vedermi in televisione l' ultima di campionato della Juve, la partita dell' addio di Gigi Buffon . Allo stadio hanno pianto tutti, ha pianto anche il cielo, che ha bagnato la giornata con ...

Juventus - Luciano Moggi : “non posso pentirmi - ho fatto solo del bene” : Stasera in onda il talk show di approfondimento ‘Accordi & Disaccordi’ sul NOVE di Discovery Italia, confronto tra Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus ed il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma, telecronista e tifoso del Napoli. Moggi rifiuta ogni colpa sul suo passato ed il conduttore Scanzi lo paragona a Giulio Andreotti: “Ogni cosa che la riguarda, lei Moggi dice che non c’entra niente, mi ricorda ...

Accordi e disaccordi - Luciano Moggi : ‘Non posso pentirmi perché ho fatto del bene a troppi’ : La puntata di lunedì 21 maggio del talk show di approfondimento Accordi & DisAccordi, in onda alle 21:25 sul NOVE di Discovery Italia, vede confrontarsi due personaggi che conoscono molto bene il calcio italiano: Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus e al centro dello scandalo che fu Calciopoli, e il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma, telecronista e tifoso del Napoli. I conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi tirano le fila del ...

Accordi & Disaccordi - Luciano Moggi sul Nove : “Il mio passato calcistico? Non mi pento di nulla. Ho subito di tutto” : Il campionato di serie A si è concluso e la Juventus si è cucita il settimo scudetto consecutivo sul petto. Ma le polemiche non sono mancate anche in questa stagione appena conclusa. ‘Accordi & DisAccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi il lunedì alle 21,25 sul Nove, questa sera avrà come protagonista uno che la Signora la conosce bene: Luciano Moggi. L’ex dirigente sportivo del club bianconero, al centro dello ...

Luciano Moggi scatena la reazione : “Buffon il mio erede” : Nella giornata di oggi conferenza stampa del portiere Buffon che ha annunciato l’addio alla Juventus, non ancora il ritiro dal calcio, l’estremo difensore sta valutando alcune proposte. Nel frattempo fa discutere l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi che, dalle colonne di Libero, ha incoronato Buffon come suo erede nei quadri dirigenziali della Juventus: “ora Buffon smette e il suo immediato futuro è nei vertici ...

Juventus - il pronostico di Luciano Moggi : “ecco l’allenatore per la prossima stagione” : La Juventus si prepara per la finale di Coppa Italia contro il Milan ma a tenere banco è anche il futuro. Nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa di Luciano Moggi sul club bianconero a CalcioNapoli24: “Allegri resta alla Juventus, Sarri non lo so. La Juve ha in massima considerazione il tecnico, potrebbe essere idea sua di andare via. Sul tecnico azzurro ho letto e sentito cose che non danno troppo feeling tra lui e il presidente ...

Luciano Moggi - Juventus campione d'Italia? 'La stanchezza può ribaltare un risultato che pare sicuro' : Fiorentina-Napoli e Inter-Juve ormai dimenticate? Manco a parlarne. A distanza di una settimana sui social è ancora viva la discussione sugli arbitraggi di Mazzoleni a Firenze e Orsato a San Siro. ...

Luciano Moggi : 'La Juventus di oggi bela come una pecora' : E così Spalletti ha perso il Derby d' Italia, la Juve è passata a San Siro al 90' come al 90' aveva perduto in casa con il Napoli: quasi avesse voluto dimostrare che 'chi di spada ferisce di spada ...

Luciano Moggi : 'Le crepe della Juve stanno nella difesa' : uve e Roma bastonate nei quarti di Champions, la Lazio a risollevarci il morale in E-League. Come sempre capita in queste circostanze, chi perde accampa scusanti, non è però il caso della Juve che, ...

Don Barone - Luciano Moggi in Procura/ “Non ha mai benedetto la Juventus. Capello toccava ferro...” : Don Barone, Luciano Moggi in Procura: “Non ha mai benedetto la Juventus. Capello toccava ferro...”. Le ultime notizie sul processo a carico del prete accusato di maltrattamenti e lesioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:19:00 GMT)

Luciano Moggi : così la Juventus può battere il Real Madrid. Illudono gli avversari - e... : Sbaglia chi dice che il campionato è chiuso dopo la vittoria della Juve sul Milan e commette un errore grossolano chi pensa che i bianconeri, andando avanti in Champions, possano alla fine accusare la ...

Luciano Moggi - l’ex dirigente della Juventus ascoltato per l’inchiesta del prete-orco don Michele Barone : E’ stata aperta un’inchiesta che ha come protagonista Don Michele Barone, il prete delle diocesi di Aversa. Michele Barone è stato accusato, dopo la denuncia del programma ‘Le Iene’, di maltrattamento e abusi sessuali su giovani donne, oltre che dell’esercizio improprio della pratica dell’esorcismo. In tale ambito giudiziario è stato sentito anche Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, radiato a vita dalla ...

Luciano Moggi - la bomba sulla Nazionale : 'Fabio Capello ct ideale - vi spiego perché si può fare' : Ciao Mondo, ci mancherai, mancherà al calcio la tua capacità di anteporre a tutto l' importanza dei rapporti personali e l' acume con cui sapevi interpretare le cose, dal football alla vita.