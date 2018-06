Lorenzo Fontana | il fondamentalista cattolico | prima spina per il Governo Conte

Lorenzo Fontana - "LE FAMIGLIE GAY NON ESISTONO"/ "Aborto? Voglio cercare di dissuadere le donne" : LORENZO FONTANA, "Governo non cambierà legge unioni civili": il neo ministro alla Disabilità e alla Famiglia ha parlato degli obiettivi di Lega e M5s.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:04:00 GMT)

Lorenzo Fontana - chi è il nuovo ministro della Famiglia - e cosa dice su gay e aborto - : Il giovane ministro, ieri, è stato il più intervistato di tutti. E ha espresso le sue idee. Vediamone i capitoli principali Fontana: "Le famiglie gay non esistono". Interviene Salvini

Lorenzo Fontana : «Le famiglie gay? Non esistono. Ora più bambini e meno aborti» | La replica di Cirinnà : «Esistono eccome - si informi» : Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società». ...

Lorenzo Fontana e le frasi su gay e famiglia - Salvini : «La sua idea non è nel contratto» : «Fontana è libero di avere le sue idee» ma «non sono priorità e non sono nel contratto di governo». Così il neo-ministro dell'Interno, Matteo Salvini interviene sulle polemiche dalle frasi rilasciate ...

Il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana : "Le famiglie arcobaleno non esistono - più nascite e meno aborti" : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la Famiglia, che è "quella naturale", mentre le famiglie arcobaleno "per la legge non esistono". Così il neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino.Il primo punto all'ordine del giorno è "la natalità. Voglio lavorare per invertire la curva della ...

Il Ministro per la famiglia Lorenzo Fontana : contro l'aborto - il divorzio - gli omosessuali : che amano la persona umana solo se è utile all'economia. Anzi, se la persona umana non ci fosse proprio più del tutto, per loro forse sarebbe meglio: credo che questo desiderio aberrante sia in fondo ...

Lorenzo Fontana alla Famiglia? Spoiler : sarà nemico giurato di donne - Lgbt e migranti : Il nuovo governo? Una bella schifezza. Ce ne frega poco del fatto che ci siano cinque donne. Essere donne non migliora alcunché. Se poi si tratta di donne che legittimano un governo in cui il ministro per la Famigghia (etero-catto-filofascista) è conosciuto per le affermazioni contro unioni civili e famiglie omogenitoriali e per la sua fanatica ideologia antiabortista direi che non possiamo certo considerarle un gran punto di riferimento. ...