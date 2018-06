Lorenzo-Dovi | Ducati | che doppietta al Mugello

VIDEO MotoGP - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

MotoGp – Lorenzo si toglie i sassolini dalle scarpe - Dovi recrimina e Rossi si gode il podio : le parole del parco chiuso : Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi esprimono nel parco chiuso le proprie sensazioni subito dopo il Gp del Mugello Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Una prestazione pazzesca ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo rinasce e domina al Mugello. 2° Dovizioso - Valentino Rossi sul podio. Cade Marquez : Mondiale riaperto : Lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) stupisce tutti e vince il Gran Premio d’Italia 2018 della MotoGP. Il cinque volte campione del mondo torna al successo (che gli mancava dai tempi della Yamaha) e “festeggia” a modo suo l’appiedamento ormai inevitabile da parte del team di Borgo Panigale. Il maiorchino al Mugello domina, senza mezzi termini e vince a modo suo. Scatta perfettamente, salta subito Valentino Rossi, prende la ...

Mugello - Valentino Rossi pole da favola; Lorenzo 2° - Dovizioso 7° : Una qualifica palpitante proietta in orbita Valentino Rossi: la freccia italiana al Mugello è lui. Splendida pole, la numero 65 in carriera, con il tempo record di 1'46"208 e avversari respinti. Il ...

MotoGP - Dovizioso - 'frecciate' a Lorenzo e Iannone Rossi - un'amicizia mai nata : E’ da poco uscita l’autobiografia di Andrea Dovizioso, un libro dove “DesmoDovi” si racconta a 360° e dove affronta svariati argomenti, dai rinnovi “difficili” con la Ducati ai suoi avversari, da Valentino Rossi ad Andrea Iannone passando per Jorge Lorenzo.--Intervistato da Sky Sport alla presentazione del suo libro, il forlivese non ha risparmiato frecciate a Iannone e Lorenzo, mentre di Rossi ha parlato come di una “cerchia” di ristrette ...