Londra | un anno fa l' attentato al London Bridge e al Borough Market

Londra - giovane ucciso a coltellate : è il 65esimo omicidio dall’inizio dell’anno : Il giovane è stato accoltellato a morte a Mitcham, un sobborgo nell'area sudoccidentale di Londra. Si tratta di un ventottenne senza fissa dimora. La polizia ha arrestato un uomo di quarantaquattro anni sospettato dell’omicidio. Sono oltre sessanta gli omicidi compiuti a Londra dall’inizio dell’anno.Continua a leggere

Londra - 20enne ucciso a coltellate : è il sessantesimo omicidio dell'anno : Un altro ragazzo accoltellato a morte a Londra. Un giovane di circa 20 anni è stato accoltellato la notte scorsa a Mitcham, un sobborgo nell'area sudoccidentale di Londra: lo riporta Sky...

I bus in fiamme di Roma citati anche a Londra. The Indipendent : «Quest'anno è il decimo» : I bus in fiamme di Roma arrivano Oltremanica . Le immagini choc dell'autobus Atac carbonizzato in via del Tritone hanno fatto davvero il giro del mondo. Tanto che l'Indipendent ha dedicato un ampio articolo alla 'psicosi bus' nella Capitale, raccontando dei diversi incidenti che si sono susseguiti in questi giorni. L'ultimo, poche ore fa. Roma, ...

Baseball - la MLB conferma : Yankees e Red Sox giocheranno due gare a Londra : Ora è ufficiale: New York Yankees e Boston Red Sox disputeranno due gare di regular season a Londra nella prossima stagione. L'articolo Baseball, la MLB conferma: Yankees e Red Sox giocheranno due gare a Londra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Londra sempre più violenta : 60 omicidi da inizio anno - la metà a colpi di coltello : L'ultima vittima è un 17enne ucciso a colpi di pistola in pieno centro, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato una nuova task force della polizia per combattere i crimini violenti.Continua a leggere

Londra - 60° omicidio da inizio 2018. Trump all’attacco : “Non hanno armi - ma hanno i coltelli” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

Harry Styles a Londra festeggia un anniversario di matrimonio : “Vi hanno trascinato a questo maledetto concerto?” (video) : Harry Styles a Londra per il secondo concerto alla O2 Arena del Live On Tour 2018: il cantante inglese si è esibito "in casa" e ha giocato ancora una volta con la sua vena da showman indiscusso! Com'è ormai noto dopo la divertente gaffe con Ornella al concerto di Milano, durante i suoi concerti Harry Styles ama interagire con il pubblico presente nei palazzetti, dando prova di non essere soltanto un eccellente cantante e performer, ma anche ...

Londra-Ue - un anno al divorzio. Futuro carico di incognite : ... nel profondo, la vita del Paese: la politica è spaccata, l'economia per ora regge ma la City trema e alcune multinazionali hanno tutta l'intenzione di voltare le spalle a Londra per piazze più "...

Londra più violenta di New York : già 30 omicidi dall'inizio dell'anno : Il comune di Londra ha provato a rassicurare gli abitanti sottolineando che 'resta una delle città più sicure al mondo'. E la Met Police, la polizia della capitale, ha annunciato il dispiegamento di ...