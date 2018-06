LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA | domenica 3 giugno Cecchinato e Goffin un set pari

Roland Garros 2018 : Zverev e Thiem ai quarti. Le partite degli ottavi in diretta LIVE : Giornata di ottavi di finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione. Sono quattro i match del tabellone maschile in programma. Il più atteso, ovviamente, è quello che vede opposto Marco ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : domenica 3 giugno. Marco Cecchinato sogna l’impresa contro Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : IMMENSO FOGNINI - agli ottavi contro Cilic. Avanti Nadal - fuori Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Un menù ricco quello che ci apprestiamo a gustare quest’oggi sulla terra rossa di Parigi. Il nostro Fabio FOGNINI darà il via alle danze sul campo Centrale affrontando la testa di serie n.16 del seeding Kyle Edmund. Una sfida aperta ad ogni risultato tra due giocatori che mai si sono incontrati. Per Fabio un esame importante, visto la posta in ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : Fognini avanti di un set contro Edmund! Giorgi avanti contro Stephens : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Un menù ricco quello che ci apprestiamo a gustare quest’oggi sulla terra rossa di Parigi. Il nostro Fabio Fognini darà il via alle danze sul campo Centrale affrontando la testa di serie n.16 del seeding Kyle Edmund. Una sfida aperta ad ogni risultato tra due giocatori che mai si sono incontrati. Per Fabio un esame importante, visto la posta in ...

LIVE Roland Garros 2018 - DIRETTA : azzurri da sogno! Cecchinato avanti con Carreno Busta - Berrettini alla pari con Thiem! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di incontri al Roland Garros 2018. Oggi scatta il terzo turno e ci saranno ben tre italiani protagonisti. Camila Giorgi avrà l’onore di calcare il Philippe Chatrier, il Campo Centrale di parigi, contro l’americana Sloane Stephens. Una sfida difficile ma alla portata dell’azzurra, che quest’anno ha già battuto la statunitense (ma su una superficie diversa) ...

LIVE Roland Garros 2018 - DIRETTA 1° giugno : Camila Giorgi ci prova con Stephens - sfide affascinanti per Berrettini e Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di incontri al Roland Garros 2018. Oggi scatta il terzo turno e ci saranno ben tre italiani protagonisti. Camila Giorgi avrà l’onore di calcare il Philippe Chatrier, il Campo Centrale di Parigi, contro l’americana Sloane Stephens. Una sfida difficile ma alla portata dell’azzurra, che quest’anno ha già battuto la statunitense (ma su una superficie diversa) ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - out Thomas Fabbiano. Rafael Nadal passeggia - avanti Serena Williams : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

