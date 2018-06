L' intelligenza artificiale di Google non aiuterà più il Pentagono

Google - stop contratto intelligenza artificiale Pentagono : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Google blocca il contratto di intelligenza artificiale con il Pentagono : “C’è il rischio che venga usata per uccidere” : Google non rinnoverà il contratto con il Pentagono statunitense nel progetto ‘Maven‘ di intelligenza artificiale. Lo afferma la Bbc citando fonti nella compagnia. Diversi dipendenti del colosso si sono dimessi, migliaia hanno firmato una petizione per porre fine al programma, con il quale i droni Usa sarebbero in grado di distinguere tra vari obiettivi, e che dunque potenzialmente potrebbe essere utilizzato per uccidere. Google non ...

A Trento festival dell'intelligenza artificiale : Cosa sa fare e può fare un robot? In che modo sostituisce o è complementare al lavoro umano? Ne hanno parlato, a Trento - nell'ambito del festival dell'Economia - Roberto Cingolani, fisico, direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia - IIT di Genova e Massimo Mazzalai, caporedattore della redazione Rai di Trento. Con loro anche iCub, ...

Melanomi : l'intelligenza artificiale li distingue meglio dell'occhio umano : ... fossile, delle Dolomiti Paradosso di Fermi: un'altra possibile soluzione Quante persone uccidono, i vulcani? Oltre Nettuno La forfora di dinosauro e l'evoluzione del volo Home - SCIENZA - Salute ...

intelligenza artificiale : Satya Nadella assicura che i robot non genereranno problemi occupazionali : Intelligenza artificiale che sostituisce gli uomini “rubando” il lavoro. Non è un film di fantascienza, ma una preoccupazione generalizzata. Tuttavia, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, assicura che i robot non sostituiranno gli uomini. E la preoccupazione non era così peregrina. Tant’è che i timori erano entrati prepotentemente anche nella scorsa campagna elettorale italiana… ricordate? E il dubbio è stato da noi più volte sollecitato, come, ...

MIUI 10 è ufficiale : veloce - ricca di novità e con tanta intelligenza artificiale : In apertura dell'evento in cui è stato lanciato Xiaomi Mi 8, è stata annunciata la nuova MIUI 10, che introduce numerose novità, grazie a tanta intelligenza artificiale. L'articolo MIUI 10 è ufficiale: veloce, ricca di novità e con tanta intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

intelligenza artificiale - sfide e opportunità per l'Italia e l'Europa : EDUCAZIONE E SCIENZA Per Marco Mayer, non va invece trascurato il grande cambiamento in atto nel mondo della formazione, perché tra le professionalità maggiormente richieste soprattutto quando si ...

intelligenza artificiale batte dermatologo : Dermatologi di tutto il mondo sono stati invitati a partecipare allo studio, un invito raccolto da 58 specialisti provenienti da 17 Paesi in tutto il mondo. Fra questi specialisti, 17 , 29%, hanno ...

Mozart suona Rihanna : è possibile grazie all'intelligenza artificiale di Facebook : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

intelligenza artificiale : il futuro è già qui : Tuttavia, l'AI ha anche il potenziale di migliorare lo standard di vita in tutto il mondo, di offrire alle società nuove opportunità di profitto e di premiare gli investitori. Esistono periodi di ...

Kate Crawford al Wnf : “L’intelligenza artificiale non nasce affatto intelligente” : (Foto: Wired) C’è un problema con il tipo di intelligenza artificiale che stiamo sviluppando: è incredibilmente parziale e, con le decisioni che sarà chiamata a prendere in misura sempre maggiore, può mettere a rischio il benessere di una cospicua fetta di popolazione, non solo negli Stati Uniti ma anche altrove. A parlarne sul palco del Wired Next Fest 2018 è salita Kate Crawford, una delle massime esperte del tema nonché Distinguished ...

Tobi - l’intelligenza artificiale per i clienti di Vodafone : Per ricaricare il proprio credito telefonico in negozio o al telefono con un operatore si impiegano in media tre minuti. Che diventano 30 secondi se si utilizza l’app MyVodafone. O addirittura 18 se ci si affida a Tobi, il nuovo assistente sviluppato dalla multinazionale britannica. “E buona parte di questo tempo lo impieghiamo noi a digitare il messaggio”, ha sottolineato Claudio Raimondi, responsabile Digital e Intelligenza ...

Facebook/ Allena l'intelligenza artificiale con le foto dei gattini su Instagram : I sistemi di riconoscimento di Facebook hanno sviluppato il riconoscimento delle immagini postate su Instagram grazie agli hashtag, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:56:00 GMT)