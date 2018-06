L' identità dell' imprenditore nel corso della storia

Che succede se cercate di partire con una delle 300 mila carte di identità elettroniche difettose : Le circa trecento mila carte d'identità elettroniche emesse "con chip difettoso", cioè "con dati non riportati correttamente in una parte secondaria del microprocessore", sono "perfettamente funzionanti", assicura il Poligrafico dello Stato. A sollevare il dubbio era stato il Messagero che nella sua edizione cartacea dà conto della decisione del poligrafico di scrivere a ...

Che succede se cercate di partire con una delle 300 mila carte di identità elettroniche difettose : Le circa trecento mila carte d' identità elettroniche emesse 'con chip difettoso', cioè 'con dati non riportati correttamente in una parte secondaria del microprocessore', sono 'perfettamente ...

Che succede se cercate di partire con una delle 300 mila carte di identità elettroniche 'fallata' : Le circa trecento mila carte d'identità elettroniche emesse "con chip difettoso", cioè "con dati non riportati correttamente in una parte secondaria del microprocessore", sono "perfettamente funzionanti", assicura il Poligrafico dello Stato. A sollevare il dubbio era stato il Messagero che nella sua edizione cartacea dà conto della decisione del poligrafico di scrivere a ...

Che succede se cercate di partire con una delle 300 mila carte di identità elettroniche 'fallata' : Le circa trecento mila carte d' identità elettroniche emesse 'con chip difettoso', cioè 'con dati non riportati correttamente in una parte secondaria del microprocessore', sono 'perfettamente ...

Il napoletano Sergio Costa al Ministero dell’Ambiente - Lopa : “La tutela e la salvaguardia del nostro Ambiente è soprattutto dimensione identitaria di una Nazione” : A nome di tutta la Consulta Nazionale dell’Agricoltura e del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare e Turismo, auguro un buon lavoro al neo Ministro dell’ Ambiente Sergio Costa . Con questa nomina è stato premiato l’impegno e la vicinanza al territorio. Un incarico importante per il Generale della Forestale con cui in questi anni abbiamo condiviso importanti iniziative di salvaguardia e tutela del territorio. Sono certo che saprà ...

02/06/2018 - Festa della Repubblica - Toma : "Simbolo di identità nazionale" : Il primo è l'opzione Repubblicana che il 2 giugno 1946 milioni di italiani vollero fare in scienza e coscienza, opzione che, tra l'altro, registrò per la prima volta in Italia il voto delle donne; il ...