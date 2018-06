Lerner | Salvini travolgerà M5s Rischio nuovo fascismo

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) Gadha le idee chiare sulgoverno gialloverde nato dall'unione tra M5s e Lega. Il cronista di fatto, in un'intervista al Tempo, si concentra di più sulla figura di Matteo. Nel leader della Lega e nelle sue mosse politiche,vede qualcosa che ha radici profonde nella storia del Novecento italiano: il. Un chiodo fisso quello diche spiega così: "Questa destra di oggi strizza l'occhio all'iconografia delperché questa sua retorica di prima gli italiani è antica. Affonda nel Giovanni Pascoli del 1911, ammirato per 'la grande proletaria' che si è mossa con la guerra coloniale in Libia. Secondo Pascoli grazie a quella politica coloniale migliaia di migranti italiani potevano avere uno sbocco per le loro vite. Un patriottismo proletario che, dopo dieci anni, avrebbe fatto vincere il".Poi però analizza in modo tecnico gli scenari ...