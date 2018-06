Le priorità del neo ministro dell' Ambiente Sergio Costa

Le priorità del Salvini ministro : meno migranti e più espulsioni : Matteo Salvini è ufficialmente ministro dell'Interno. Ha giurato nelle mani di Sergio Mattarella (guarda qui il video) e ora prenderà "possesso" del Viminale prendendo il posto di Marco Minniti. I temi sul tavolo sono ovviamente due: sicurezza e immigrazione.Lo aveva annunciato già stamattina prima di salire al Quirinale per la cerimonia ufficiale che avrebbe tagliato i costi dell'accoglienza degli immigrati. "Sono troppi cinque miliardi per i ...

Plume di Irama in versione Deluxe con gadget esclusivi e l’accesso prioritario ai firmacopie : i dettagli : Il nuovo album Plume di Irama disponibile in versione Deluxe, a tiratura limitata: il disco sarà acquistabile in una versione speciale contenente alcuni gadget esclusivi! All'interno del cofanetto Deluxe, oltre naturalmente alla versione fisica del disco con le 7 tracce, vi saranno un booklet fotografico di 32 pagine con foto esclusive, il libricino con i testi delle canzoni di Irama e una piuma di colore diverso per ogni copia, simbolo con ...

De Laurentiis : 'Balotelli? Non è la priorità del Napoli' : NAPOLI - ' Retroscena su Sarri? Non ci sono retroscena, ad un certo punto ho comunicato alla stampa che il tempo fosse scaduto e quindi mi sono mosso e ho portato Carlo Ancelotti a Napoli. Se una ...

Sanità - Censis : “In 10 anni + 26 del crush cautelativo - curarsi è la priorità” : Gli anni della crisi hanno portato gli italiani a ridurre i consumi e gli investimenti immobiliari, e anche la propensione al rischio. “Dal 2007 al 2015 c’è stato un calo del 7,5% dei consumi, e gli investimenti immobiliari sono dimezzati. Ad aumentare, invece, sono stati il contante e i depositi bancari. Il cash cautelativo, risorse in forma liquida da poter usare in caso di bisogno, dal 2007 al 2017 è cresciuto del 26%, e nella ...

Claudio Amendola e l’infarto/ “Ho rivoluzionato le mie priorità - ci sono cose più importanti del lavoro…” : Claudio Amendola parla dell’infarto dello scorso settembre: “Ho rivoluzionato le mie priorità, ci sono cose più importanti del lavoro…”, racconta prima del nuovo debutto al cinema.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:37:00 GMT)

Palermo - il giorno di Falcone : approda la Nave della legalità. Fico : "Antimafia priorità dello Stato" : Sbarcati mille studenti. Maria Falcone: "Non abbiamo ancora vinto". Poi il raduno nell'aula bunker. Il procuratore nazionale Cafiero: "I partiti hanno...

Ecco le priorità e le strategie per la Milano del 2030 : Una città sempre più connessa all’area metropolitana e al mondo, che mette al centro le sue piazze e i nodi

Una priorità del nuovo governo : la due diligence delle PA : La necessità di una due diligence... Mentre si continua a fare eventi sull'open government e sulle smart cities, si trascura il dato vero delle Pubbliche Amministrazioni italiane: che, a parte alcune scontate best practice, esse non sono né smart né open.Va riconosciuto che in questi ultimi anni sono stati fatti passi avanti rilevanti nell'opera di efficientamento della macchina pubblica, ma non abbastanza da invertire la ...

PGT MILANO. PERIFERIE AL CENTRO - MOBILITÀ E VERDE DIFFUSI - CASE IN AFFITTO E QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO. priorità E STRATEGIE PER LA ... : Altro obiettivo del piano è creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e favorire la nascita di spazi per l'economia 4.0, accorpando in un'unica categoria produttivo, terziario, ricettivo e ...

Galasso - Ance Molise - : priorità al rilancio dell'edilizia e alla tutela delle imprese locali nell'affidamento degli appalti : "Apprezziamo la celerità con cui ci si sta muovendo: la situazione di grave difficoltà che vive l'economia regionale non consente tempi di attesa. Ora, bisogna procedere con speditezza all'...

Xylella - Coldiretti : “Sia la priorità del parlamento” : L’epidemia di Xylella come priorita’ della 18esima Legislatura del Parlamento in quanto tema di importanza nazionale. E poi un corposo finanziamento pluriennale con cui rimpinguare il Contratto di distretto destinato alla rigenerazione agricola dei territori colpiti dal batterio, aiuti Pac specifici per le aziende che si stanno riconvertendo ad altre colture o che stanno riprendendo la produzione olearia, ed un imput sostanzioso alla ...

10/05/2018 - Toma alla Conferenza delle Regioni : "Ecco le mie priorità" : L'altra questione da affrontare in tempi rapidi riguarda una nuova politica di gestione e valorizzazione delle acque. Porrò all'attenzione della Conferenza il fatto che servono compensazioni con ...

Integrazione lavorativa di migranti e richiedenti asilo - le priorità dell'Europa : La rivista "Africa e Mediterraneo" lancia una call for paper. Politiche di inserimento, autoimprenditoria, discriminazioni nel mondo del lavoro, riconoscimento dei titoli di studio, migrazione circolare, sviluppo nei Paesi di origine, formazione professionale. Sono alcuni dei temi con cui si può partecipare al nuovo numero ...

Agire per il Trentino - Binelli * Lago di Roncone : ' bene il riconoscimento della bandiera blu - ma deve essere una priorità per la politica ' - : O meglio ancora, che l'ambiente stesso torni ad essere una priorità per la politica dal momento che sia a livello nazionale sia a livello locale è stato quasi dimenticato, e questo è abbastanza ...