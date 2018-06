ecodibergamo

: Le box si mangiano anche al ristorante Da Gorle My Cooking Box in Germania - webecodibergamo : Le box si mangiano anche al ristorante Da Gorle My Cooking Box in Germania -

(Di domenica 3 giugno 2018) Nata nel 2015, l'azienda ha deciso così di avviare una nuova campagna on line per raccogliere una base di 800 mila euro: Ci affidiamo, ancora una volta, all'equity crowdfunding per trovare nuovi ...