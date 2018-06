Le 5 abitudini nell' uso dei social collegabili alla depressione

Blastingnews

(Di domenica 3 giugno 2018) Oggi inetwork sono diventati fenomeni non più trascurabili e negli ultimi tempi hanno creato enormi dibattiti, come quello sulla privacy e sulla vendita dei nostri dati. Iperò sono divenuti strumenti molto importanti per analizzare anche i comportamenti delle persone ‘’dietro allo schermo’’. Alcuni ricercatori hanno così provato a collegare l’uso dei maggioricon alcune patologie. Molti di noi infatti li usano per svago, per gioco e per tenersi in contatto con gli amici. È però inevitabile che nascano confronti con le altre persone in base alle loro vite, ritenute più o meno interessanti delle nostre. Il modo in cui usiamo irivela se soffriamo diMa proprio tali "confrontii" possono essere collegati ad una maggiore probabilità di cadere in. Questo è uno dei risultati di un nuovo studio che ha identificato un totale di cinque ...