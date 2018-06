Lazio | Strakosha | Cresco imparando dai miei errori

Strakosha : 'Per la Lazio ho rifiutato la Roma - devo tutto a Tare' : Intervistato dal portale albanese RTSH Sport, Strakosha ha raccontato la "sua" Lazio. "Scelsi la Lazio grazie a Tare" Strakosha rifiutò la Roma per la Lazio: "Sì, sarei potuto andare lì, ma grazie a ...

Lazio - Strakosha : 'Senza Tare sarei potuto andare alla Roma' : Ai microfoni di RTSH Sport Strakosha ricorda la parata più bella dell'anno, quella 'sul rigore di Dybala a Torino' che ha anche 'regalato alla squadra la vittoria al 96 ° minuto'. CRESCITA L'...

Lazio : Acerbi e Laxalt per cominciare - Lotito fa muro su Strakosha : La Lazio tratta Laxalt, resiste su Strakosha, avanza su Petagna e prova a stringere per Acerbi. Giorni intensi in casa biancoceleste, con il ds Tare impegnato più a incontrare società e chiudere ...

Lazio - si cerca un vice-Strakosha. In attacco spunta Lapadula : I biancocelesti lavorano sul mercato vagliando diversi profili. In porta si valuta il ritorno di Bizzarri, in difesa il nome caldo è quello di Glik

Lazio - Strakosha recupera a Formello - Immobile saluta l'Italia : 'Torno a casa e tiferò per voi' : E' in viaggio verso Roma, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha lasciato da poco il ritiro della Nazionale a Coverciano. Dopo aver saltato il primo allenamento del nuovo Ct azzurro, Roberto ...

Lazio - Tommaso Paradiso : 'Strakosha il peggiore portiere della serie A' : La delusione per la sconfitta contro l'Inter non accenna a dissolversi. Tante le critiche arrivate dai tifosi della Lazio, tra questi anche Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti: 'Il calcio è ...

Lazio-Atalanta - le pagelle : Strakosha è un muro - Caceres sbanda : Strakosha 8 Protagonista assoluto della ripresa: salva il pareggio con una splendida deviazione su Freuler e con un intervento miracoloso su Gomez. Rischia l'osso del collo su Ilicic, salvato dal palo ...

Lazio-Atalanta 1-1 : Caicedo risponde a Barrow - poi ci pensa Strakosha a salvare Inzaghi : ROMA - Non ce la fa la Lazio a battere l'Atalanta all'Olimpico: finisce 1-1 e quindi si riduce a due punti il vantaggio dei biancocelesti sull'Inter. Sempre più probabile che per il posto Champions ...

Straordinaria Atalanta - solo Strakosha salva la Lazio : all'Olimpico finisce 1-1 : Cronaca Assente Immobile, Inzaghi sceglie Caicedo dal primo minuto. Nani e Anderson in panchina, starting line confermata con Luis Alberto e Milinkovic alle spalle della pantera ecuadoregna. Nell'...

Lazio - controlli per Patric. Strakosha e Parolo in dubbio per la Sampdoria : Non c'è tempo per festeggiare. A neanche 24 ore dalla vittoria con la Fiorentina, la Lazio è già in campo a Formello. Nel centro sportivo biancoceleste si allenano i giocatori rimasti a riposo ieri al ...

Lazio-Roma - Strakosha e Marusic : "Reazione importante" : I due calciatori biancocelesti al termine del derby con la Roma: "Partita combattuta, faremo il possibile per arrivare in Champions"

Pagelle Lazio-Roma 0-0 - Serie A 2018. Dzeko si scatena nel finale. Ottimo Strakosha : Finisce 0-0 il derby della capitale. Un punto a testa tra Lazio e Roma, che rimangono insieme al terzo posto in classifica, andando +1 sull’Inter nella corsa alla Champions League. Ecco le Pagelle LAZIO Strakosha 6,5: un solo grande intervento, ma assolutamente decisivo sul meraviglioso colpo di testa di Dzeko Luiz Felipe 6,5: nel giorno del suo primo derby il giovane brasiliano si conferma una delle più belle sorprese della stagione dell ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Strakosha e la traversa salvano la Lazio - derby pari! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 32^ giornata. Milan e Napoli pareggiano, la Juventus si porta a +6 sui partenopei e il derby finisce pari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Peruzzi : 'La forza della Lazio è il gioco - fiducia in Strakosha. Su Buffon...' : Il team manager della Lazio Angelo Peruzzi ha rilasciato un'intervista al canale egiziano On Sport : 'Quando giocavo alla Roma, la squadra era molto forte mentre la Lazio era più debole. I biancocelesti hanno vissuto momenti difficili. Ora entrambe le squadre sono valide ed è un orgoglio per ...