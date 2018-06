Lazio | Inzaghi vuole Petagna

Lazio - matrimonio per Inzaghi : Simone sposa Gaia a Montalcino : Fiori d'arancio sulle splendide colline dove nasce il Brunello. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, e Gaia Lucariello, imprenditrice romana nel settore della moda, si sono sposati nel pomeriggio a ...

Grandi manovre Lazio - vertice Lotito-Inzaghi con Tare : È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da 'Vladimiro' in ...

CALCIOMERCATO. Incontro tra Inzaghi e Lotito per pianificare la Lazio del futuro : Lazio Incontro Inzaghi Lotito L'estate si avvicina e la società inizia a pianificare le mosse di mercato per la Lazio che verrà. Ieri sera, come scrive il Corriere dello Sport , mister Inzaghi ha incontrato a cena il presidente Lotito e il diesse Tare per preparare le mosse di mercato in entrata e in uscita, nella speranza di costruire una Lazio ancor più competitiva ...

Mercato Lazio - Inzaghi chiede garanzie : ROMA - Due volte quinto in Serie A, per ritentare l'assalto alla Champions nella prossima stagione e reggere la concorrenza di Juve, Napoli, Roma, Inter e probabilmente Milan, Simone avrà bisogno di ...

Lazio su Masina : Inzaghi chiede due rinforzi sulle fasce : ROMA - Esterni sotto esame. Inzaghi ha chiesto rinforzi sulle fasce, andrà avanti con il 3-5-2, servono i cosiddetti 'quinti', almeno uno, forse due da affiancare a Marusic e Lukaku , perché Lulic può ...

Beruatto : 'La Lazio avrebbe meritato il quarto posto. Per la prossima stagione Inzaghi e la società ' : Lazio "Per quanto espresso nell'arco della stagione, la Lazio avrebbe meritato il quarto posto che avrebbe consentito di disputare la prossima Champions ma il calcio non è una scienza esatta e ...

Inzaghi ha voglia di riscatto: resta alla Lazio
Immobile: «meritavamo la Champions» Lulic: «Stagione comunque positiva»

Lazio - Inzaghi resta e Tare rinnova : Il tecnico biancoceleste non si muoverà dalla Capitale nonostante le voci che lo vorrebbero lontano. Pronto il rinnovo di contratto anche per il direttore sportivo Tare

Lazio - Inzaghi adesso dica due sì : Napoli in pressing : Due sì decisivi per il suo futuro. Un giugno intenso quello di Simone Inzaghi. L'amarezza per la mancata qualificazione in Champions è tanta ma adesso c'è bisogno di sgombrare la mente e di pensare a ...

Lazio - rammarico Inzaghi : "Dovevamo chiudere prima il discorso Champions" : Il tecnico biancoceleste a Premium Sport: "Questa squadra ha fatto una grande stagione e questo va riconosciuto"

Lazio - Inzaghi : 'Dovevamo chiudere prima il discorso Champions ma i ragazzi vanno applauditi' : 'Probabilmente dovevamo chiudere il discorso Champions prima e non arrivare a quest'ultima partita': l'allenatore della Lazio, Simoìne Inzaghi, commenta così, ai microfoni di Premium Sport la mancata qualificazione in Champions league. 'Abbiamo fatto un ottimo cammino durante la stagione, mentre stasera abbiamo preso tre gol che potevamo evitare - le parole del tecnico - C'è ...

Lazio-Inter 2-3 : Icardi e Vecino ribaltano il risultato - Inzaghi manca la Champions : La Lazio perde contro l'Inter lo spareggio per accedere alla Champions League e chiude la stagione al quinto posto. I nerazzurri, invece, volano in Champions. La serata dell'Olimpico...

Lazio - Inzaghi : "Con l'Inter giocheremo per vincere" : Il tecnico biancoceleste carica i suoi in vista dello scontro Champions: "Faremo la nostra solita partita. Non sappiamo che atteggiamento avrà l'Inter, pensiamo solo a noi stessi"