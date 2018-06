Lattuga romana contaminata dall' Escherichia coli | è allarme in America

Usa - Lattuga romana "killer" : 5 morti/ L’E-coli - batterio infido che vive nell’intestino di mucche e maiali : Usa, lattuga romana contaminata da e-coli: 5 morti . E’ la più grave epidemia dal 2006, già 197 le vittime. L'insalata in questione deriverebbe dalla regione dello Yuma, in Arizona(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:28:00 GMT)

Allarme Lattuga romana contaminata : 5 morti negli Stati Uniti - i dettagli Video : La lattuga romana contaminata continua a mietere vittime negli Stati Uniti. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie Cdc ha rivelato che altre quattro persone sono morte per un'epidemia provocato dal batterio e-coli. Nello specifico i decessi sono Stati segnalati in California, Arkansas, Minnesota e New York. Da rilevare che in precedenza le autorita' avevano registrato un altro episodio fatale in California. Una situazione ...