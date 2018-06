L' astronauta dell' ESA Luca Parmitano nel 2019 per la seconda volta nello spazio

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : la scelta della Cina di aprire la stazione spaziale all’ONU è segno di cambiamento : In riferimento all’annuncio della Cina, che ha divulgato la decisione di condividere con i Paesi dell’Onu l’uso della China Space Station nel 2022, quando andrà in orbita, secondo l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, “significa un cambiamento, un’apertura, una volontà di rendere il programma spaziale ancora più internazionale“, spiega all’Adnkronos. Parmitano sarà Comandante della stazione ...

Nuovo Governo - l’astronauta Parmitano : “Non bisogna avere paura del cambiamento - è parte dell’evoluzione” : “Non bisogna avere paura del cambiamento che è parte dell’evoluzione“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA, nominato Comandante della Iss nella Expedition 61 che andrà in orbita nel 2019, in riferimento alla nascita del Nuovo Governo del cambiamento. “Lo spazio unisce. Tutto quello che a Terra può sembrare importante, da lassù si guarda con più distacco“. ...

Spazio - l'astronauta Luca Parmitano sarà comandante dell'Iss : Milano , askanews, - Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e ten. col. pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale internazionale. Ne ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione : Quando l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano tornerà nello Spazio, il prossimo anno, sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella seconda parte della sua missione. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea. Luca è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corso della sua missione ...

Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale : L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano nella storia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo ha annunciato giovedì l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), confermando il ritorno di Parmitano per una seconda missione sulla base orbitale, dopo quella del 2013 durata The post Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale appeared first on Il Post.

Stazione Spaziale : il 6 giugno la partenza dell’astronauta ESA Alexander Gerst : L’astronauta dell’ESA Alexander Gerst sarà lanciato nello spazio il prossimo 6 giugno alle ore 13:12 (11:12 GMT) insieme al comandante russo Sergei Prokopyev della Roscosmos ed all’astronauta della NASA Serena Auñón-Chancellor. Il trio partirà dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, ed arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale due giorni dopo, segnando così l’inizio della missione di Alexander, denominata ...

L’astronauta Maurizio Cheli conquista la vetta dell’Everest : “Commovente vedere l’alba - lo ricorderò per sempre” : “Sono felice ed emozionato per aver raggiunto la vetta dell’Everest. Sto fisicamente molto bene. ricorderò questa esperienza non solo per le ragioni atletiche e fisiche, ma soprattutto per quelle emozionali. vedere l’alba dalla cima del Monte Everest è stato commovente e lo ricorderò per sempre“: lo ha dichiarato l’astronauta italiano ESA Maurizio Cheli 59 anni, che giovedì 17 maggio 2018 ha conquistato la vetta più ...

Dallo spazio all'Himalaya : l'astronauta Maurizio Cheli conquista la vetta dell'Everest : Guardare quel pezzo di mondo dalla prospettiva inversa rispetto a quella che mi vedeva in quel momento con la mia macchina fotografica a pochi centimetri dal vuoto dello spazio. Ora posso finalmente ...

Alpinismo : l’astronauta Maurizio Cheli ha raggiunto la vetta dell’Everest : Lo staff della spedizione ha reso noto che l’astronauta Maurizio Cheli ha raggiunto la vetta dell’Everest (8.848 metri) intorno alle 2 ora italiana. E’ salito fino alla cima insieme alla guida alpina valdostana Francois Cazzanelli. Tutti i membri della spedizione sono in buone condizioni di salute e hanno iniziato la discesa verso il campo base. L'articolo Alpinismo: l’astronauta Maurizio Cheli ha raggiunto la vetta ...