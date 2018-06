La storia | dopo 30 anni ritrovato vivo pilota disperso in Afghanistan

Con due tatuaggi la storia tra Ariana Grande e Pete Davidson diventa ufficiale dopo poche settimane (foto) : Se la foto in cui entrambi celebravano la loro passione per Harry Potter poteva non essere un'esplicita ammissione, ora la storia tra Ariana Grande e Pete Davidson è decisamente ufficiale. Sebbene la frequentazione sia recentissima, annunciata solo questa settimana nonostante i rumors circolassero da qualche giorno, l'attore comico ha già voluto rendere evidente il suo amore per la popstar di Dangerous Woman. Lo ha fatto con ben due ...

Fabio Fulco - dopo Cristina Chiabotto la nuova fidanzata/ “Sono rinato… finalmente vivo una storia vera!” : Fabio Fulco, dopo la lunga storia con Cristina Chiabotto presenta la nuova fidanzata: “Sono rinato… finalmente vivo una storia vera!”, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:46:00 GMT)

“1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” : convegno all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore : Il Sessantotto nella storia, al di là della cronaca e del mito. E’ questo il nucleo centrale del convegno internazionale “1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” che si svolge all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore il 31 maggio e il 1 giugno. “L’intenzione che ci ha guidato è quella di portare un contributo alla storicizzazione del Sessantotto – spiegano Luca Baldissara e Alessandro Breccia dell’Ateneo Pisano ...

[La storia] Robot licenzia un operaio disabile dopo 30 anni in fabbrica. Un monito per Lega e M5s : Su questo punto concordano ormai la maggior parte degli economisti del mondo. Eppure nel contratto di governo non c'è traccia di questo come se fossero ancora fenomeni importanti solo per la lettura ...

Aborto - 40 anni dopo la 194. La storia del reparto occupato all’Umberto I di Roma : “Tutte donne - applicavamo la legge” : È la notte tra il 21 e il 22 giugno del 1978. Un gruppo di attiviste, infermiere e lavoratrici del Policlinico Umberto I di Roma, insieme a cinque donne che devono abortire, entra alla clinica ostetrica. E occupa un reparto chiuso del secondo piano, con 15 posti letto, camera operatoria e utilizzabile: “Per applicare una legge che ormai era dello Stato e che non trovava applicazione in nessuna parte d’Italia”, racconta oggi Graziella Bastelli, ...

Vincent Cassel/ L'ex marito di Monica Bellucci : dopo la fine - la storia con Tina Kunakey (Verissimo) : Vincent Cassel, dal grande amore con Monica Bellucci terminata cinque anni fa alla storia con Tina Kunakey che sta movimentando i media di tutto il mondo. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 03:34:00 GMT)

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini nella storia! Un italiano ai quarti dopo sei anni - ultima semifinale con Volandri nel 2007 : Un italiano torna ai quarti di finale degli Internazionali di tennis dopo addirittura sei anni! Fabio Fognini è entrato tra i migliori otto giocatori nel torneo di casa e domani proverà a regalarsi una nuova impresa per continuare il proprio sogno sulla terra rossa del Foro Italico in Roma. L’ultimo giocatore capace di raggiungere questo punto del torneo era stato Andreas Seppi che nel 2012 si arrese a Roger Federer (poi sconfitto in ...

1968 e la moda : storia e storie di un'estetica che ritorna dopo 50 anni : E se il mondo versa lacrime per gli incidenti che accadono ogni giorno per le strade, la duchessa Mona Von Bismarch piange inconsolabile nella sua camera da letto, a Capri, perché non potrà vestirsi ...

Boldi - dopo la fine della storia si consola con l'ex del Grande Fratello : Io l?ho visto sereno e divertito! La sua ex? Ogni tanto ha fatto qualche battuta ma nulla di più. Era il Boldi che tutti conosciamo: risate, buon umore e piacione ma carino al punto...

Dopo la fine della storia con la De Nardis - Boldi si consola con l'ex gieffina Rega : La storia tra Massimo Boldi e Loredana De Nardis è ormai finita Dopo 15 anni di amore. L'attore aveva annunciato al pubblico la fine del suo rapporto in una lunga intervista al Corriere della Sera , ...

Segretaria fino a 96 anni - insospettabile milionaria - morta dopo la pensione. La sua storia sul New York Times - e l'eredità a sorpresa… : La storia di Sylvia Bloom non poteva che meritare le pagine del più grande giornale al mondo, il New York Times. Perché questa donna è un simbolo dei lavoratori, dell’umiltà e della capacità di mantenere un segreto milionario, frutto di intelligenza, furbizia e riservatezza. La signora Bloom ha lavorato come Segretaria nello stesso studio legale di Brooklyn per ben 67 anni, andando in pensione a 96 anni. Un record forse ineguagliabile. Per lei ...

“È già morto”. Ma quando vanno a staccare la spina… I genitori avevano deciso di donare i suoi organi dopo il consulto dei medici. La storia che commuove il mondo : Questa storia ha dell’incredibile. dopo la tragedia del piccolo Alfie, ecco che invece arriva un vero e proprio inno alla vita. La vita che sa vincere la morte. Sembrava spacciato Trenton McKinley, un 13enne dell’Alabama (Usa) rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e ormai ritenuto senza speranza dai medici. Il suo era un caso disperato, tanto che i genitori – su consiglio dei medici – avevano ormai ...

U&D - la storia segreta di Gemma e Giorgio : convivenza e dopo Temptation Island Video : La trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne' [Video], non smette mai di sorprendere e far discutere il suo fedele pubblico. Questa volta a far vociferare i telespettatori sul web è il Trono Over; più precisamente parliamo di una ex coppia o a questo punto sarebbe opportuno definirla una vera e propria coppia che è quella composta da Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due, secondo le indiscrezioni circolanti in rete, sarebbero nuovamente ...

U&D - la storia segreta di Gemma e Giorgio : convivenza e dopo Temptation Island : La trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne', non smette mai di sorprendere e far discutere il suo fedele pubblico. Questa volta a far vociferare i telespettatori sul web è il trono over; più precisamente parliamo di una ex coppia (o a questo punto sarebbe opportuno definirla una vera e propria coppia) che è quella composta da Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due, secondo le indiscrezioni circolanti in rete, sarebbero nuovamente ...