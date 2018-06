La Siria chiede agli USA di lasciare la base di Al-Tanf

Siria : ONU chiede fine di atti ostili e provocatori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Silvio Berlusconi si propone come mediatore per la Siria e chiede un'accelerazione per la nascita del nuovo governo : Cita Clausewitz, rievoca lo spirito di Pratica di Mare, parla dei "drammatici errori" dell'Occidente come l'intervento in Libia, ma soprattutto prova a conciliare le diverse posizioni in campo. Silvio Berlusconi si ritaglia un ruolo da protagonista e da mediatore nel dibattito sull'intervento in Siria con una lettera al Corriere della Sera, dove sottolinea l'urgenza di un governo in Italia che sia "nella pienezza dei suoi poteri".Berlusconi ...

Silvio Berlusconi boccia la reazione sdegnata di Salvini sulla Siria e chiede accelerazione sulla formazione del governo : "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha bocciato laconicamente il duro commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Regno Unito. Il leader della Lega aveva detto: "Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi ...

Mosca chiede all'Onu una riunione d'emergenza sulla Siria. Colloquio Trump-May : "Attacchi chimici non devono restare impuniti" : Nuovo giorno decisivo per capire come si evolverà la crisi siriana, su cui incombe l'annunciata - ma non ancora decisa - risposta militare americana al sospetto attacco chimico a Douma. L'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza sulla Siria. Secondo quanto riferito dal diplomatico di Mosca ai cronisti, al termine di una riunione a porte chiuse del Consiglio, occorre ...

Di Maio e Salvini separati dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientifico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...

Siria : Onu - de Mistura chiede inchiesta indipendente

Trump richiede pagamento per la presenza americana in Siria - : "Abbiamo quasi completato il nostro compito , la sconfitta di Daesh, , e ora stiamo pianificando, in coordinamento con altri attori del territorio, cosa fare dopo" ha detto martedì in una conferenza ...