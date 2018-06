La serie B gioca il suo Mondiale in panchina

Tuffi grandi altezze - World series 2018. INTERVISTA – Il “nuovo” Alessandro De Rose : “Dopo il bronzo mondiale me la voglio giocare con i big” : La medaglia che ti cambia la vita. La rimonta di bronzo ai Mondiali di Budapest con la sfrontatezza e anche il pizzico di fortuna tipici del campione vero sono stati il punto di partenza per la nuova fase della carriera di Alessandro De Rose, specialista dei Tuffi dalle grandi altezze che questa sera, sulle rive del Possum Kingdom Lake in Texas inizierà la sua avventura da “titolare” nelle Red Bull Cliff Diving World Series, la “Coppa del Mondo” ...

Ritorno Playout serie B - 2 giocatori squalificati : Il giudice sportivo di Serie B ha reso note le squalifiche comminate dopo il Ritorno dei Playout della Serie cadetta tra Ascoli e Virtus Entella. Due i giocatori fermati per 1 turno, si tratta di Guillaume Gigliotti ed Elimane Franck Kanoute dell’Ascoli. (AdnKronos) L'articolo Ritorno Playout Serie B, 2 giocatori squalificati sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mondiali calcio Russia 2018 : tutti i giocatori di serie A presenti e le squadre di appartenenza. Juventus la più rappresentata : Non manca molto all’appuntamento dell’estate, i Mondiali di calcio. In Russia, 32 squadre si sfideranno per la tanto ambita Coppa del Mondo, detenuta dalla Germania. La stagione dei club è oramai agli sgoccioli e i CT stanno già diramando le liste, alcune ufficiali, altre allargate, in attesa delle ultime decisioni che dovranno pervenire entro il 4 giugno. Come è noto, l’Italia non ci sarà in Russia, ma la nostra Serie A sarà ...

Rugby – serie A : domenica si gioca la finale che assegna il titolo di campione d’Italia - arbitra Passacantando : Sarà Claudio Passacantando a dirigere la finale che assegna il titolo di campione d’Italia di Serie A 2017/2018 Il fischietto pescarese Claudio Passacantando dirigerà domenica la finale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia di Serie A 2017/18, in programma allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia con inizio alle ore 17.00. In campo Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova, società che hanno già conquistato il lasciapassare per il ...

I giocatori più cattivi della serie A : Terminata la serie A 2017-18 si possono finalmente tracciare bilanci definitivi e analizzare i dati più curiosi. Tra questi vi è sicuramente quello dei giocatori più 'cattivi' dell'intera stagione, ...

serie A - i peggiori giocatori della stagione per media voto : stagione lunga, combattuta, bellissima, e tra i tanti verdetti che fanno sorridere le squadre: scudetto, Champions, Europa e salvezza, ci sono anche quelli che lasciano l'amaro in bocca. In Serie B ...

serie A - le migliori giocate della 38giornata : E così siamo arrivati all'ultima puntata della rubrica dedicata ai migliori gesti tecnici, individuali o collettivi, del campionato. È stata una stagione ricca di belle giocate, di numeri, anche se ...

Risultati serie D/ Poule scudetto - play off e play out - diretta gol live score : tutti in campo - si gioca! : Risultati Serie D: diretta gol live score delle partite valide per la puole scudetto, play off e play out del quarto campionato italiano, in campo oggi domenica 20 maggio 2018.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:38:00 GMT)

DIRETTA / Livorno Lecce (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! (Supercoppa serie C) : DIRETTA Livorno Lecce, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Seconda giornata di Supercoppa Serie C: i labronici hanno perso nettamente a Padova(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:07:00 GMT)

LIVE serie B - ultima giornata in DIRETTA : Frosinone - Parma e Palermo si giocano la promozione. Che bagarre per la salvezza! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa. Il torneo convive da mesi con la ...

Risultati serie D/ Diretta gol live score - poule scudetto 1^ giornata : in campo - si gioca! : Risultati Serie D, poule scudetto 1^ giornata: Diretta gol live score delle tre partite che inaugurano la fase del torneo di quarta divisione riservata alle vincitrici dei nove gironi(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:40:00 GMT)

RISULTATI serie A/ Classifica aggiornata : squadre in campo - si gioca! Diretta gol live score (37^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che domenica 13 maggio chiudono la 37^ giornata. La Juventus cerca di vincere lo scudetto questa sera(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:36:00 GMT)

serie A - 38a giornata : anticipi e posticipi/ Quando gioca la Juventus? Lazio-Inter domenica sera : Serie A, 38a giornata: anticipi e posticipi. Quando gioca la Juventus? La squadra di Allegri non sa ancoa Quando sfiderà il Verona: due possibilità. Lazio-Inter domenica sera. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:38:00 GMT)

serie A 2018 - quando si gioca l’ultima giornata? Date - programma - calendario completo e orari del 38^ turno : Sono state definite le Date, gli orari d’inizio e il programma completo delle partite della 38^ giornata di Serie A, l’ultima di campionato. Gli incontri non si giocheranno tutti in contemporanea ma è previsto uno spezzatino nel weekend del 19-20 maggio in base alle ambizioni di classifica delle singole squadre. L’unico anticipo sicuro è dunque quello tra Genoa e Torino che non hanno più nulla da chiedere e che giocheranno ...