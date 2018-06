La sentenza sul caso Chris Froome non arriverà prima del Tour de France Il britannico al

Buffon-Psg - firma in attesa. Oggi la sentenza dell'Uefa sulla squalifica del portiere : Oggi è il giorno decisivo per il futuro di Gigi Buffon. Pochi dubbi - anzi praticamente nessuno - su quella che sarà la prossima destinazione, il Psg, ma la firma con i parigini è legata alla sentenza ...

Autostrade - “Tutor spenti dopo sentenza che ha dato ragione a un imprenditore sulla paternità del brevetto” : I Tutor verranno spenti, tutti. In pochissimo tempo. dopo la sentenza dello scorso 10 aprile con cui i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno dato torto ad Autostrade per l’Italia e ragione a Craft, l’azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto, il funzionamento dei ‘varchi’ sulla rete autostradale è in via di sospensione in attesa della definizione del contenzioso. La notizia è stata anticipata da Il Sole 24Ore. Una ...

Serie B - slittano i playoff : si attende lòa sentenza sul caso Bari : slittano, probabilmente di una settimana, i playoff di Serie B. La Lega di Serie B e la Figc hanno avvallato l'ipotesi di un rinvio, nata dopo il deferimento del Bari a causa dei ritardati pagamenti ...

Sanità : Zaia - da sentenza Consulta vittoria storica contro i tagli lineari : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Una vittoria storica. Non la si può definire diversamente”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia definisce la sentenza con la quale la Consulta ha decretato l’incostituzionalità del raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie, dichiarando illegittima l’estensione al 2020 del contributo di 750 ...

Berlusconi riabilitato - l’esultanza da Forza Italia a Salvini. La linea sul governo non cambia. Il Pd : “Rispettiamo sentenza” : Una “buona notizia per la democrazia“. Anzi “un atto di giustizia“. Di più “un vulnus democratico finalmente sanato”. La riabilitazione di Silvio Berlusconi scatena l’esultanza di fedelissimi, alleati e persino quella degli esponenti degli altri partiti. Dichiarazioni che oscillano dai toni da tifo da stadio degli esponenti di Forza Italia alle semplici congratulazioni di quelli del Pd, come se ...

Il tribunale ha dato torto ai rider di Foodora sulla base di una sentenza anni '80 : ... con una sentenza che ha fatto molto discutere e ha scritto una pagina di una storia ancora tutta da scrivere: quella dei diritti dei lavoratori in un'economia sempre più liquida. Foto: Nicolas ...

TERRY GILLIAM COLPITO DA ICTUS/ Ultime notizie : oggi la sentenza sul divieto di proiezione a Cannes 2018 : TERRY GILLIAM COLPITO da ICTUS, malore per il regista di 'L'uomo che uccise don Chisciotte': salta il Festival di Cannes, le Ultime notizie sulle sue condizioni di salute(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:11:00 GMT)

Diritti Tv - domani la sentenza del Tribunale di Milano sulla revoca della sospensione del bando : È attesa per domani la decisione del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di Mediapro per la vendita dei Diritti tv della Serie A o accogliere le ...

Donne e discriminazione - cosa ha a che fare la sentenza sullo stupro in Spagna con Vittorio Feltri : Cari lettori, essendo ancora in lutto per la fine dell’African Blowtorch (quella magica perturbazione che aveva portato a Londra 28° e che gli inglesi avevano giustamente dato un nome da supereroe Marvel), immaginate il mio stato d’animo nel leggere le seguenti due cose. Reperto 1: la notizia del tribunale spagnolo che ha deciso di non considerare stupro lo stupro da parte di 5 uomini di una ragazza solo perché era troppo spaventata per opporre ...

Così una sentenza in Spagna sulla violenza sessuale può impattare sull'Europa. Parla Roman : Il caso della violenza sessuale a San Fermín promuoverà una riforma politica e sociale. Per Román, è molto probabile che "a medio termine ci sarà un cambiamento della legislazione europea. In Spagna ...