La nuova grafica total white del Play Store disponibile per tutti in Italia

Now TV di Sky : una nuova veste grafica più veloce - stabile ed intuitiva Video : 4 I contenuti restano invariati, i ticket tematici che Now TV di Sky offre ai suoi utenti. La vera rivoluzione sta nella piattaforma, completamente rinnovata ed allineata a quella europea e contenente una serie di ulteriori funzionalita'. Cambia il modo di fruire del servizio grazie alle nuove applicazioni disponibili per smartphone, tablet, smart TV ed Apple TV che vengono affiancate da un nuovo formato di set top box. La ...

Il Mattino cambia volto : da mercoledì la nuova grafica segno della modernità : Corpi più grossi e interlinee maggiori per rendere il testo più evidente, colori diversi a caratterizzare le sezioni del giornale, titolazione più strillata nello sport, sono alcune delle modifiche ...

Trenitalia - nuova veste grafica per il sito web : Si rinnova il sito web di Trenitalia , Gruppo FS Italiane, . Nuove funzionalità e interfacce rinnovate rendono più semplice, veloce e intuitiva ogni fase di consultazione, grazie anche all'...

Google News rinnovato : è Play Edicola con nuova veste grafica e IA : Google News viene rinnovato con una veste grafica alleggerita, ingloba altre funzioni come i video di YouTube e Play Edicola, ma la sostanza non cambia, anzi viene messa ancora più in risalto con questo update, unico obiettivo: monetizzazione. Il nuovo Google News evidenzia vecchie abitudini Che l’azienda di Mountain View non sia altro che un gigantesco e-commerce lo dimostra ormai da anni e ogni aggiornamento che apporta alle proprie ...

Google News rinnovato : è Play Edicola con nuova veste grafica e IA : Google News viene rinnovato con una veste grafica alleggerita, ingloba altre funzioni come i video di YouTube e Play Edicola, ma la sostanza non cambia, anzi viene messa ancora più in risalto con questo update, unico obiettivo: monetizzazione. Il nuovo Google News evidenzia vecchie abitudini Che l’azienda di Mountain View non sia altro che un gigantesco e-commerce lo dimostra ormai da anni e ogni aggiornamento che apporta alle proprie ...

Sony introduce una nuova grafica nell’app Xperia Themes : Sony sta rilasciando una nuova interfaccia utente per la sua app "Themes" ad un numero limitato di dispositivi tramite un aggiornamento software a dir poco leggero: soltanto 1.7 MB! L'articolo Sony introduce una nuova grafica nell’app Xperia Themes proviene da TuttoAndroid.

La nuova grafica di Chrome sarà molto rotonda : Google sta lavorando a un design con meno spigoli e ha in programma di cambiare la forma delle schede abbandonando i trapezi The post La nuova grafica di Chrome sarà molto rotonda appeared first on Il Post.

Mediaset - Canale5 e Tg5 cambiano logo : due spot svelano la nuova grafica : Il principale canale e TG di Mediaset si rifanno il look: la nuova veste grafica “debutta” lunedì 16 aprile 2018 Ora è ufficiale. Dal 16 aprile 2018 il principale canale e telegiornale di Mediaset si rifanno il look. Lunedì sul piccolo schermo compariranno per la prima volta il nuovo logo di Canale5 e quello del […] L'articolo Mediaset, Canale5 e Tg5 cambiano logo: due spot svelano la nuova grafica proviene da Gossip e Tv.

Gmail : nuova veste grafica per la versione Web della casella di Google Video : Non è ancora arrivato, ma gia' se ne parla diffusamente. #Gmail, la casella di posta elettronica creata e gestita da Google [Video], è in procinto di cambiare la propria grafica. Non si sa la data precisa di quando avverra' questo stravolgimento di design, ma è sicuro che accadra' tra poche settimane. Le novita' riguarderebbero non solo la parte estetica, ma anche quella funzionale, andando dunque ad unire l'utile al dilettevole. Il portale ...

Novità Google Play Store : nuova grafica per tutti - date di rilascio e posizione in classifica : Il Google Play Store introduce alcune Novità da web, da mobile e dall'applicazione: scopriamo insieme la nuova interfaccia e le nuove informazioni disponibili per le applicazioni. L'articolo Novità Google Play Store: nuova grafica per tutti, date di rilascio e posizione in classifica proviene da TuttoAndroid.