La gestione delle acque depurate per la tutela ambientale del sistema costiero | convegno

F1 - GP Bahrein 2018 : analisi qualifiche. Ferrari - una prima fila da capitalizzare in gara. Decisiva la gestione delle gomme : Un sabato praticamente perfetto per la Ferrari quello del Gran Premio del Bahrein 2018 di Formula Uno. Non solo perchè in qualifica è arrivata la doppietta Sebastian Vettel – Kimi Raikkonen ma, anche, per tante altre ottime notizie che si sono materializzate. La conferma che la SF71H è una vettura performante e pronta a vincere in tutti i circuiti, come la nona posizione di domani in griglia per Lewis Hamilton e, per finire, la ...