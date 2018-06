La fidanzata di Di Maio assente al giuramento : ?"Avevo altri impegni..." : Al Colle c'erano tutti. Figli, mogli, genitori dei ministri. Mancava solo lei, la fidanzata di Luigi Di Maio, Giovanna Melodia. Avvocato 36enne, siciliana, di fatto non ha partecipato alla cerimonia di giuramento del neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Di fatto proprio lei, come racconta il Corriere, si è irrigidita con chi le ha chiesto il motivo di quell'assenza che è stata notata: "Perché non ero a Roma? altri impegni. Avevo ...

Il primo bacio in pubblico tra Luigi Di Maio e la fidanzata Giovanna Melodia : Dopo la conferma della relazione, arriva anche la foto del primo bacio in pubblico. Il settimanale Diva e Donna ha immortalato Luigi Di Maio in compagnia della fidanzata Giovanna Melodia, mentre erano intenti a scambiarsi effusioni per strada.Il primo bacio in pubblico tra Di Maio e la fidanzata https://t.co/84FZyKp6jBpic.twitter.com/SzEpL9zfkj — Corriere della Sera (@Corriere) 24 aprile 2018"Io e Giovanna ci amiamo molto, ma queste sono ...

Di Maio - 'Giovanna la mia nuova fidanzata - ma al momento niente nozze' : Alla domanda di Lilli Gruber a Luigi Di Maio sulla fidanzata Giovanna Melodia, il leader politico del M5S risponde: ' Stiamo insieme e non abbiamo al momento progetti di matrimonio. Ci amiamo molto ma ...

Di Maio e la fidanzata : "Stiamo insieme - ci amiamo ma niente nozze" : Luigi Di Maio, ormai si sa, è molto riservato per quello che riguarda la propria vita privata e non ama diffondere i dettagli delle proprie relazioni personali. Ma essendo ormai un personaggio pubblico è inevitabili che molto spesso gli vengano rivolte anche delle domande proprio sulla sua sfera più personale: quella affettiva.Così è successo ieri sera a Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7. Il leader politico grillino, ospite in studio insieme ...

Chi è Giovanna Melodia - nuova fidanzata di Di Maio. Lui : «Stiamo insieme - ma niente nozze» : La sua esperienza politica è recentissima: nel Movimento 5 Stelle dal 2016, non aveva mai fatto politica attiva in precedenza. Proprio nel 2016, con 745 voti, è stata eletta consigliera comunale di ...

Luigi Di Maio rivela : "Giovanna è la mia fidanzata - ci amiamo molto - ma niente matrimonio" : Luigi Di Maio, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, conferma la relazione con l'attivista 5 Stelle siciliana Giovanna Melodia. "Ci amiamo molto - afferma il capo politico dei 5 Stelle - ma queste sono le domande che mi imbarazzano di più".Alla domanda se un matrimonio sia nei loro piani, il leader M5S frena: "Non abbiamo progetti di questo genere, per adesso stiamo insieme".