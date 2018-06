La festa di Mattarella | sorride per l’impresa dopo 87 giorni di pena

ilgiornale

: #FestadellaRepubblica, l'incredibile mira del parà: con una bandiera tricolore di 400 metri quadrati atterra davant… - RaiNews : #FestadellaRepubblica, l'incredibile mira del parà: con una bandiera tricolore di 400 metri quadrati atterra davant… - Quirinale : #Mattarella: Il #2giugno, con la sua Festa, è testimonianza di una cittadinanza consapevole, seria, onesta e fortem… - serracchiani : A #Trieste in piazza per onorare e difendere la #Costituzione, e per dire grazie al presidente #Mattarella che ne è… -

(Di domenica 3 giugno 2018) in portouna traversata di 87 lunghi, tra accelerazioni, frenate, tatticismi e una valanga di critiche (anche da questo giornale). Un successo per il capo dello Stato, che ieri ha festeggiato senza trionfalismi ma mostrando a più riprese un"espressione di evidente soddisfazione.D"altra parte, a quasi tre mesi esatti dalle elezioni,è riuscito a chiudere un puzzle nel quale tiene insieme quelle che a suo avviso erano le priorità della legislatura. In primo luogo farla andare avanti, evitando un ritorno alle urne che avrebbe esposto l"Italia all"ottovolante dei mercati, compromettendo ancora di più la nostra credibilità internazionale. In secondo luogo il Quirinale voleva dare il via ad un governo politico, sostenuto dalle due principali forze uscite vincitrici dalle elezioni dello scorso 4 marzo. Un esecutivo che nonostante sia un bicolore M5s-Lega vede comunque di ...