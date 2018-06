ELISA ISOARDI - dedica D'AMORE A MATTEO SALVINI/ Foto - "Torno a settembre - pronta alla prove più bella!" : La conduttrice Rai, ELISA ISOARDI, ha postato su Instagram una dichiarazione D'AMORE per MATTEO SALVINI, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Elisa Isoardi - dedica d'amore a Salvini/ Foto - su Instagram la romantica dichiarazione per il suo compagno : La conduttrice Rai, Elisa Isoardi, ha postato su Instagram una dichiarazione d'amore per Matteo Salvini, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:16:00 GMT)

“Muoio dalla voglia di rivederti” : la dedica d’amore di Elisa Isoardi per Salvini : Mentre Salvini è impegnato con la formazione del nuovo governo, fra trattative e scontri, Elisa Isoardi gli dedica un pensiero d’amore su Instagram. La conduttrice e il leader della Lega sono più innamorati che mai e, soprattutto in questi giorni difficili, la Isoardi non ha mancato di far sentire il suo sostegno al compagno. Le ultime settimane – o per meglio dire gli ultimi mesi dopo le elezioni – sono state piuttosto ...

La dedica di Elisa Isoardi : «Qui c’è di mezzo l’amore» : Mentre Matteo Salvini disfa, ricostruisce, sale al Colle, incontra l’alleato (?) Di Maio, tutto questo per «dare un governo all’Italia», Elisa Isoardi fa un passo indietro. In questi concitati giorni per la politica italiana, la conduttrice Rai non si è mai vista al fianco del leader della Lega. Ognuno resta nel proprio «territorio». Così lei si prepara alla conduzione de La prova del cuoco, dopo l’addio (commosso) di Antonella ...