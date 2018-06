La crisi politica vista da Wall Street è una lucrosa occasione

Spread - perché la crisi politica ha mosso la grande finanza : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...

Dalle elezioni al governo Conte - quasi 90 giorni di crisi politica - : Uno stallo iniziato dopo il voto del 4 marzo. Poi le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il momento dei due forni e il rifiuto di Mattarella di nominare Paolo Savona ministro dell'Economia. Infine lo sblocco, con la presentazione della lista dei ministri

Da #senzadime a #Savonamassone : tutti gli hashtag della crisi politica : Gli ultimi concitati mesi, dal risultato delle urne del 4 marzo, sono stati commentati su Twitter, in alcuni casi spontaneamente in altri con lo zampino dei politici

Mercati e crisi politica : accordo M5S-Lega eviterebbe scenario peggiore di 3-4 mesi di paralisi - analisti - : Il riavvicinarsi di una soluzione alla crisi politica sta rasserenando anche oggi i Mercati con Ftse Mib positivo e spread Btp-Bund in ulteriore contrazione. Gli investitori ritengono che anche un governo M5S-Lega ora diventa una soluzione ...

crisi politica - perché danneggia l'economia : Per l'Ocse il pil del nostro Paese sta già frenando, ma il calo degli investimenti e l'incertezza sul governo potrebbero peggiorare le cose

Melegatti : Capone (Ugl) - crisi politica affossa anche il made in Italy : Verona, 30 mag. (AdnKronos) - “E' una grande sconfitta non solo per la Melegatti e per i 350 dipendenti che hanno perso il lavoro ma per tutto il made in Italy. La fabbrica, leader nel mercato dolciario a livello internazionale, si è dovuta fermare bloccando, di fatto, la produzione dopo oltre un se

crisi politica : premete OFF : Tatticismi esasperati, veti, ipoCrisie, errori: ecco come siamo finiti nel frullatore Italia. La Crisi più confusa e devastante che si ricordi. L'editoriale del direttore di "Panorama"

Euro risale da minimi 10 mesi - guarda a crisi politica Italia : L'Euro recupera parzialmente terreno e si porta brevemente sopra 1,16 sul dollaro allontanandosi dal minimo di dieci mesi visto ieri, in una situazione in cui però la crisi politica Italiana frena i tentativi di ulteriore recupero.

Casa Bianca : stiamo 'monitorando' crisi politica in Italia : New York, 30 mag. , askanews, Come il dipartimento di Stato, anche la Casa Bianca sta monitorando gli sviluppi della crisi politica in Italia, che ieri ha provocato un sell-off anche a Wall Street. Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha spiegato che il fronte Italiano 'è certamente qualcosa che stiamo monitorando. ...

Tsunami di commenti sui social - la crisi politica conquista Twitter e Facebook : Uno Tsunami di commenti, di emoticon, di esortazioni: a tornare sui libri di storia («come facevano i nostri nonni») a ripassarsi la Costituzione, a riprendersi la piazza e la democrazia. Post equamente divisi fra chi invoca l’impeachment per il Presidente e quelli che «guai a chi mi tocca Mattarella». Sui social, su Facebook ancor prima che sul pi...

crisi istituzionale : le reazioni della politica locale : ... di alleanze e di amicizie che in settant'anni hanno consentito all'Italia di diventare la settima economia del mondo. Io credo - conclude Borghi - che dobbiamo mettere in campo una azione di unità ...

Siria - telefonata Putin-Erdogan : trovare soluzione politica a crisi : ... il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso della situazione in Siria e sottolineato l'importanza di trovare una soluzione politica alla crisi. Lo ...