La crisi di governo in Spagna | via Rajoy | arriva Sanchez

Governo - la crisi non è un reality ma un serial. E non è finita qui : Qualche giorno fa Peppino Ortoleva, sul secolo XIX, ha paragonato la crisi politica che va in onda da tre mesi a un reality. Mi permetto di correggerlo: sempre di spettacolo si tratta, ma qui si parla di un serial. Come le serie televisive, questa ha avuto protagonisti vecchi e nuovi (il Presidente, lo Spread, la Strana coppia Salvini&Di Maio, i Professori), continue svolte, incredibili colpi di scena. Per tre mesi, nei bar, sugli autobus, ...

Dalle elezioni al governo Conte - quasi 90 giorni di crisi politica - : Uno stallo iniziato dopo il voto del 4 marzo. Poi le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il momento dei due forni e il rifiuto di Mattarella di nominare Paolo Savona ministro dell'Economia. Infine lo sblocco, con la presentazione della lista dei ministri

Governo - cosa ci insegna la crisi più lunga : ... la possibilità di una lunga fase di instabilità e di incertezza e la preoccupazione che l'indicazione di un ministro dell'Economia dichiaratamente anti-euro aprisse scenari drammatici per la tenuta ...

Governo M5s-Lega - i record della crisi : video - : La novità del doppio incarico dato a Giuseppe Conte, la minaccia di impeachment, gli 89 giorni passati dal voto: numeri che non hanno precedenti

crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il socialista Sanchez è il nuovo premier “Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese”, ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà “il modello di Zapatero”. Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: “Un onore lasciare una Spagna migliore di quella […] L'articolo Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il ...

La soluzione alla crisi di governo c'è ed è il Generatore automatico di Governi : Sono passati due mesi e 27 giorni dalle ultime elezioni e l'Italia ancora non ha un governo. Tra incontri, smentite, contratti di governo e segretissimi "piani B", la politica italiana stenta a sciogliere la matassa delle alleanze e il governo ancora non nasce. La soluzione a tutto, però, c'è. E si trova sul web, tanto per cambiare. Così ci si imbatte in un sito che, deus ex machina, pone fine allo stillicidio politico a cui ...

Governo - pazza crisi : gioco a premier in ottantotto giorni : Trattative Di Maio-Salvini, mentre sono già ottantotto le pagine strappate dal calendario di questa crisi di Governo. Quasi tre mesi di dichiarazioni, veti incrociati, nomine, rinunce e colpi di scena.

Governo - la stampa tedesca : “Probabile uscita dell’Italia dall’euro”. Ex ministro Fischer : “crisi peggiore di quella greca” : “Non dovremmo salvare l’Italia”. E’ il titolo di un nuovo editoriale apparso su Die Zeit che, al di là delle opinioni che contiene, rende bene l’idea su un fatto: in Germania l’ipotesi che il nostro Paese possa rivivere la stessa situazione della Grecia è ormai all’ordine del giorno e viene considerata una reale probabilità. Come viene definita “Probabile” anche un’uscita dell’Italia dall’Euro: parola di Hans-Werner Sinn. Il noto economista ...

Governo : crisi compatta dem - Pd per astensione su Cottarelli e ok voto luglio : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Siamo tornati a parlare, a telefonarci…”. Dopo settimane di tensione tra renziani e le altre componenti dem, la crisi ricompatta il Pd. Una tregua. Almeno in queste ore. Con la soddisfazione di aver centrato due obiettivi. Il primo aver “spiazzato M5S e Lega” con l’annuncio dell’astensione sulla fiducia ad un eventuale Governo Cottarelli. astensione confermata oggi. Da ...

Governo : crisi compatta dem - Pd per astensione su Cottarelli e ok voto luglio (2) : (AdnKronos) – Intanto oggi da Leu, piuttosto critico in prima battuta, è arrivata un’apertura su una possibile alleanza. Oggi ne hanno parlato i parlamentari di Liberi e Uguali in una riunione alla Camera e Federico Fornaro sintetizza così il quadro: “Siamo per provare a verificare la condizioni di un’alleanza ampia che possa contrapporsi ai populismi che sta danneggiando il Paese”. Ma, aggiunge, occorre ...

Governo - dal 4 marzo al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...